"ЧВК Вагнера" казнила завербованного, перешедшего на сторону Украины

Телеграм-каналы, близкие к "ЧВК Вагнера", распространили видео убийства бывшего наёмника ЧВК Евгения Нужина, который перешёл на сторону Украины. В комментарии к видео заявляется, что "предатель получил наказание".

Евгений Нужин был завербован в "ЧВК Вагнера" в одной из российских тюрем, где отбывал наказание за убийство, и отправлен в Украину. В начале сентября он сдался в плен. Нужин дал интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову, в котором критиковал политику России и войну в Украине.

Нужин говорил, что решил присоединиться к ЧВК именно с целью как можно скорее сдаться в плен и далее воевать на стороне ВСУ. После окончания войны он надеялся остаться в Украине, где проживают его родственники - сестра и дядя.

На видео, распространённом в интернете, Нужин говорит, что после сдачи в плен находился в Киеве, откуда был похищен 11 ноября, и очнулся в подвале, где узнал, что его "будут судить". После этого ему разбивают голову кувалдой.

Владелец "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин назвал видеозапись убийства "прекрасной режиссёрской работой", добавив, что убийство было "справедливым".

Издание Sota уточняет, что убийство кувалдой стало своего рода визитной карточкой "ЧВК Вагнера" ещё со времён её участия в боевых действиях в Сирии.

"ЧВК Вагнера" – российское неофициальное вооружённое подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, но его бойцы принимают участие в войне в Украине и в других странах.

Одним из создателей и спонсоров ЧВК является близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Весной, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, Пригожин начал вербовать в ряды "ЧВК Вагнера" российских заключённых и отправлять их на войну.

Осуждённым, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, говорят, что они должны полгода пробыть на передовой. Под угрозой расстрела им запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. По разным данным, в "ЧВК Вагнера" завербовали от десяти до 20 тысяч заключённых.

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