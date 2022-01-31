Песков: англосаксы вредят нам, европейцам

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал "очень тревожными" заявления британских властей о возможности введения санкций против российских бизнесменов и компаний, близких к Кремлю. При этом он противопоставил "европейцев", в число которых включил и россиян, "англосаксам".

Помнению Пескова, заявления Лондона о возможности новых санкций и конфискации собственности российских олигархов "демонстрируют изрядную непредсказуемость" британских властей. Он назвал идеи новых санкций "неприкрытой атакой на бизнес", отметив при этом, что британские компании являются стратегическими партнёрами ряда российских компаний.

"Англосаксы, конечно, изрядно накачивают напряжённость на европейском континенте. Здесь нам, европейцам, есть о чём задуматься" - сказал Песков, отметив: пока "мы, европейцы" не поймём, что "страна, находящаяся за пределами нашего континента" вредит Европе, "ситуацию вряд ли удастся исправить". Помимо Великобритании, в нагнетании напряжённости он обвинил и США.

Представители российских властей то подчёркивают принадлежность России к европейскому континенту, общность истории России и Европы, то, напротив, утверждают, что Россия это "особая цивилизация" с иными, чем в Европе, ценностями.

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на угрозы Британии ввести санкции против российских олигархов несколько иначе, чем Песков. Коментируя слова главы британского МИД Лиз Трасс о санкциях, она обратилась к ней в фейсбуке: "Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся... Доведёте свою мысль до реализации, сможете претендовать на получение знака «За взаимодействие»".

Накануне Трасс заявила, что британское правительство на предстоящей неделе внесёт в парламент законопроекты, которые позволят вводить санкции против российских банков, энергетических компаний и "олигархов, близких к Кремлю» в связи с угрозой российского вооружённого вторжения в Украину. Подробности о новых мерах британских властей пока не известны, однако из слов Трасс следует, что они упростят процедуру введения санкций против фактически любого лица или компании, которых британские власти заподозрят в связях с Кремлём. " Так что путинским олигархам или российским компаниям, поддерживающим власти России, будет негде спрятаться", – заявила глава британского МИД в интервью Sky News. Она не исключила и такую меру, как конфискация недвижимости российских олигархов на территории Великобритании.

Ожидается, что план санкций будет обнародован перед поездкой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев, запланированной на эту неделю.