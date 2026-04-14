Песков: большинство понимает необходимость блокировок в интернете

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 14 апреля прокомментировал усилившиеся в последнее время ограничения работы интернета в России.

Отвечая на вопрос о том, являются ли блокировки мессенджеров и ограничение интернета "путем в прошлое", Песков сказал, что так не считает. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, сейчас "соображения безопасности диктуют необходимость принятия необходимых мер". По мнению Пескова, "большинство сограждан понимают их целесообразность и необходимость". На основании каких данных он сделал такой вывод, неясно.

Песков признал, что ограничения вызывают неудобства, и отметил, что "после того, как необходимость принятия мер безопасности исчезнет, всё будет восстановлено и нормализовано". Что имеется в виду под "всем", он не пояснил, не уточнив, в частности, будут ли разблокированы заблокированные ныне ресурсы.

Ограничения в интернете резко усилились после российского вторжения в Украину в 2022 году, были заблокированы сотни тысяч сайтов, а также популярные соцсети и мессенджеры. В последние месяцы, однако, ограничения усилились, и их применение начало вызывать критику в том числе в провоенной среде. Особенный резонас вызывают блокировки мессенджера Telegram, а также отключение мобильного интернета во многих регионах, включая Москву. В последние дни несколько раз происходили сбои в работе банковских приложений и других сервисов.

Власти объясняют необходимость ограничений борьбой с мошенниками, деятельность которых, как утверждается, могут организовывать украинские спецслужбы. Также утверждается, что отключение интернета нужно для борьбы с беспилотниками. Часть ресурсов обвиняют в несоблюдении российского законодательства, в том числе де-факто существующей цензуры.

В марте начали распространяться призывы выйти на акции за свободный интернет. Власти практически всех регионов, где подавались заявки на акции, под разными предлогами отказались их согласовать. Были задержаны предполагаемые участники несогласованных акций и люди, которые подавали заявки, даже если они призывали только к согласованным действиям. Против трёх активистов-нацболов, повесивших на дверь офиса Роскомнадзора плакат с критикой ведомства, возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Агентство Bloomberg во вторник со ссылкой на источники пишет о том, что власти могут пересмотреть политику блокировок, в частности в отношении Telegram, в связи с недовольством граждан, которое выразилось в снижении рейтинга Владимира Путина, зафиксированном даже официальными опросами. Источники предполагают, что это позволит Telegram продолжить работу в России. Источник Forbes также утверждает, что власти решили "снизить давление" за счет ослабления блокировок Telegram.