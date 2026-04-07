Дуров против Путина

6 апреля пользователи из разных городов России жаловались на работу "Альфа Банка", Сбербанка, Газпромбанка, "Ростелекома", онлайн-кинотеатров Wink и Okko, "Госуслуг", а также ряда других сервисов.

Крупные неполадки в работе сервисов российских банков наблюдались и 3 апреля. В течение нескольких часов жители России не могли переводить деньги, снимать наличные и оплачивать покупки картами. 4 апреля соосновательница "Лаборатории Касперского" Наталья Касперская обвинила Роскомнадзор в "обрушении половины сервисов Рунета": "Нет, это не вражеский налет и не атака внешних акторов или злых иностранных хакеров. Это — наш родной РКН наконец-то взялся не по-детски бороться с сервисами туннелирования и защиты трафика, также известными как VPN". Правда, потом Касперская принесла извинения за свои слова.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что десятки миллионов россиян сопротивляются цифровому контролю: "Правительство надеялось на массовое внедрение своих приложений для надзора, но вместо этого получило массовое использование VPN". О том, что масштабный сбой связан с работой Роскомнадзора, написали также Forbes и телеграм-канал Mash. Роскомнадзор потребовал удалить эти сообщения, что и было сделано.

Роскомнадзор борется не только с VPN, но и с Telegram. Официального подтверждения полной блокировки Telegram со стороны Роскомнадзора нет. Ведомство ранее заявляло о поэтапных ограничениях доступа к мессенджеру из-за отказа администрации Telegram удалять запрещённую информацию.

Как пишет The Moscow Times, Telegram уже выпустил обновление, которое лучше маскирует трафик мессенджера под трафик браузера Chrome и таким образом может обходить блокировки.

О цифровом сопротивлении и о том, как власть пытается взять под контроль российских интернет-пользователей, говорим в программе "Лицом к событию" с IT-специалистом Олегом Степановым и спецкорром портала "Медуза" Андреем Перцевым.