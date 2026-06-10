Песков не назвал имя погибшего при взрыве в Балашихе. Путину доложено

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался назвать имя человека, погибшего 9 июня в результате взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе. По многочисленным сообщениям, речь шла о высокопоставленном российском военном.

Отвечая в среду на вопросы, Песков сказал: "да, взрыв имел место, но детали, как вы понимаете, не подлежат огласке в связи со следствием, которое ведётся". При этом Песков отметил, что о взрыве доложили президенту Владимиру Путину.

"Агентство" отмечает, что российские власти впервые в случае подобного взрыва не раскрывают имя погибшего. Неизвестно даже, по какой статье возбуждено уголовное дело и каковы основные версии.

Взрыв произошёл во вторник, примерно в половине шестого утра, подорван был автомобиль марки "БМВ Х3", погиб водитель. О личности погибшего официально не было объявлено. Ряд телеграм-каналов, в частности ВЧК.ОГПУ, украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий, INSIDER UA, а также советник министра обороны Украины Сергей Стерненко и ряд СМИ, в том числе "Инсайдер" и "Агентство", написали, что погибший - начальник управления поставок ракет и боеприпасов Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России Дамир Давыдов. Относительно его воинского звания есть разногласия - некоторые СМИ называют его полковником (в сети есть его фото с погонами полковника и упоминание его с этим званием), другие - генерал-лейтенантом.

Как сообщает "Агентство", Давыдов жил в 200 метрах от здания, где произошёл взрыв. По информации "Важных историй", автомобиль "БМВ Х3" появлялся на фото в соцсетях сына Давыдова Рафаила - 20-летнего курсанта Военной академии материально-технического обеспечения. Личные данные Дамира Давыдова фигурировали на страницах украинских проектов, которые публикуют информацию об участниках вторжения из России.

Как отмечает "Агентство", дом на Колдунова, 10, где произошел взрыв, находится почти в 350 метрах от дома, где была подорвана машина генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Это произошло в апреле 2025 года. Москалик в результате взрыва скончался на месте. Ранее в результате подобных покушений были убиты ещё два российских генерала.

В Москве накануне произошёл ещё один взрыв в автомобиле. В Следственном комитете 10 июня заявили, что это было покушение на сотрудника одного из научно-производственных предприятий. Следствие считает, что «несовершеннолетняя девушка по указанию кураторов» передала «несовершеннолетнему парню» взрывное устройство, которое тот установил на автомобиль. Оба подростка задержаны. При взрыве никто не пострадал.