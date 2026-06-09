В подмосковной Балашихе при подрыве BMW погиб водитель

В подмосковном городе Балашиха во вторник, примерно в половине шестого утра, при подрыве автомобиля марки "БМВ Х3" погиб водитель. Об этом сообщили в Следственном комитете. О личности погибшего пока не говорится.

Продрыв взрывного устройства был осуществлен в микрорайоне Авиаторов, отметили в СК. В результате, по данным ведомства, "водитель получил

множественные ранения, от которых скончался на месте".

Возбуждено уголовное дело, но по какой статье, в СК не уточнили.

Mash со ссылкой на очевидцев пишет, что мужчина сел за руль автомобиля, запустил двигатель, после чего машина взорвалась. По данным Shot, взрывное устройство было заложено в задней части автомобиля, сразу после взрыва в багажнике и на задних сидениях начался пожар. Машина проехала еще несколько метров и врезалась в припаркованный Haval. Очевидцы вытащили водителя из автомобиля, но спасти не смогли.

Как отмечает "Агентство", дом на Колдунова, 10, где произошел взрыв находится почти в 350 метрах от дома, где была подорвана машина генерал-майора Ярослава Москалика, замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Это произошло в апреле 2025 года. Москалик в результате взрыва скончался на месте.