Песков: "юридических препятствий" для награждения Ивана Попова нет

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает, что награждение граждан региональными наградами - "прерогатива региональных властей".

Так Песков прокомментировал распоряжение главы назначенной Россией администрации оккупированной части Запорожской области Украины Евгения Балицкого наградить осужденного по обвинению в мошенничестве бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова "орденом "За заслуги перед Запорожской областью" I степени". Вместе с Поповым были награждены еще 4 генерала, участвовавших в отражении контрнаступления ВСУ осенью 2022 года.

"Насколько понимаю, юридически никаких препятствий для того, чтобы награждать, нет", - сказал журналистам Песков.

Распоряжение о награждении Попова Балицкий отдал за день до того, как Второй Западный окружной военный суд, рассмотрев апелляцию Попова на приговор, оставил его в силе - 5 лет заключения и лишение воинского звания генерал-майор. Попов признан виновным в хищении 1,7 тысячи тонн металлопроката, выделенного для строительства укреплений в Запорожской области. Общий ущерб государству был оценён в 100 миллионов рублей. Попов отрицает вину, его сторонники связывали возбуждение уголовного дело с его конфликтом с главой Генштаба Валерием Герасимовым по поводу методов ведения войны в Украине.

Россия объявила Запорожскую область территорией Российской Федерации и требует полного вывода украинских войск из региона в качестве одного из условий прекращения вооруженного конфликта в Украине. Киев это требование категорически отвергает.