2-й Западный окружной военный суд оставил без изменений приговор бывшему командующему 58-й армией Ивану Попову. Ранее он был приговорён к пяти годам лишения свободы и лишению воинского звания генерал-майора. Приговор вступил в силу после неудачного обжалования.

Заседание апелляционной инстанции проходило в закрытом режиме. Закрыть процесс попросил прокурор Олег Бойко, сославшись на наличие в деле военной тайны, передаёт РБК. Сам генерал на рассмотрении не присутствовал.

Судьи сочли доказанным участие Попова в хищении 1,7 тысячи тонн металлопроката, выделенного для строительства укреплений в Запорожской области. Общий ущерб государству был оценён в 100 миллионов рублей. Попов отрицает вину, его сторонники связывали уголовное дело с его конфликтом с главой Генштаба Валерием Герасимовым.

Согласно приговору, ещё одним участником хищения был генерал-лейтенант Олег Цоков. Он уголовного преследования избежал. В 2023 году он погиб в результате ракетного удара ВСУ по Бердянску. Цокова посмертно наградили званием Героя России.