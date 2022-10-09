Песков ничего не знает о попытке Турции организовать переговоры

Кремлю ничего не известно об организации Турцией переговоров между Россией и четырьмя западными державами "по украинской проблематике". Об этом "Интерфаксу" сообщил пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков.

Ранее в турецкой газете Milliyet появилась информация о том, что турецкое руководство предложило организовать переговоры между Россией, США, Великобританией, Францией и Германией о возможностях прекращения войны в Украине. После этого российские официальные СМИ со ссылкой на главу Объединенного парламентского комитета Турция-ЕС Исмаила Эмраха Карайеля сообщали, что переговоры могут состояться в Стамбуле.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что не будет вести переговоров с Россией, пока её президентом является Владимир Путин. Это заявление Зеленского последовало за проведением так называемых референдумов на оккупированных территориях востока и юга Украины, после которых Кремль объявил о присоединении этих регионов к России.