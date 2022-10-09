Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Турция хочет провести переговоры России с Западом по Украине

Turkey flag-Bosphorus

Анкара намерена организовать переговоры России с США, Францией, Германией и Великобританией по Украине. Об этом сообщает турецкое издание Milliyet. По его данным, план передан США по важным и частным каналам.

Как утверждает Milliyet, первые комментарии из Вашингтона позитивны, но вопрос заключается в том, удастся ли найти представителя из России для предлагаемого диалога. Ранее Турция по открытым каналам выражала поддержку Украине и говорила, что война должна вернуться к миру без применения тактического ядерного оружия, пишет издание.

Российский МИД заявил, что не отказывается от посреднических услуг. Их, как у утверждает ведомство, предлагают многие страны.

  • Российско-украинские переговоры были приостановлены в мае. Последняя очная встреча делегаций состоялась в Стамбуле в конце марта.
  • Президент Украины Владимир Зеленский в начале октября - после так называемых референдумов в оккупированных регионах - отказался от переговоров с Москвой, пока российским президентом остается Владимир Путин.

Больше новостей Радио Свобода:

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG