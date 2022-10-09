Турция хочет провести переговоры России с Западом по Украине

Анкара намерена организовать переговоры России с США, Францией, Германией и Великобританией по Украине. Об этом сообщает турецкое издание Milliyet. По его данным, план передан США по важным и частным каналам.

Как утверждает Milliyet, первые комментарии из Вашингтона позитивны, но вопрос заключается в том, удастся ли найти представителя из России для предлагаемого диалога. Ранее Турция по открытым каналам выражала поддержку Украине и говорила, что война должна вернуться к миру без применения тактического ядерного оружия, пишет издание.

Российский МИД заявил, что не отказывается от посреднических услуг. Их, как у утверждает ведомство, предлагают многие страны.

Российско-украинские переговоры были приостановлены в мае. Последняя очная встреча делегаций состоялась в Стамбуле в конце марта.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале октября - после так называемых референдумов в оккупированных регионах - отказался от переговоров с Москвой, пока российским президентом остается Владимир Путин.

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