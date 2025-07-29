Песков: РФ "приняла к сведению" слова Трампа, война продолжается

В Москве "приняли к сведению" заявление президента США Дональда Трампа, который накануне сообщил о сокращении срока, данного им России для достижения мирного урегулирования в Украине. Об этом во вторник сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Продолжается специальная военная операция", - добавил Песков, употребив используемый российскими властями термин для обозначения войны в Украине. Он отметил, что Россия "сохраняет приверженность мирному процессу" и при этом стремится к обеспечению своих интересов в ходе мирного урегулирования.

Песков также прокомментировал слова Трампа о том, что он более не заинтересован в разговорах с Владимиром Путиным "ради разговоров": "Я хочу избежать каких-либо оценок". Песков уточнил, что вопрос о возможной встрече Путина и Трампа пока не актуален. Также, по словам Пескова, Россия заинтересована в налаживании отношений с США, однако в последнее время этот процесс замедлился.

Президент России с 14 июля, когда Трамп дал России 50 дней на достижение мира с Украиной, так и не прокомментировал предложение американского президента.

Пресс-секретарь Кремля, отвечая на вопросы журналистов, также назвал КНДР, Иран и Китай "союзниками" России, сказав, что с этими странами Москва "во многом разделяет видение основ мироустройства". Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "впервые в истории" Россия ведёт борьбу с Западом, не имея союзников. С КНДР у России действует договор о военном партнёрстве, северокорейские солдаты участвовали в войне против Украины. Иран и Китай поставляют в Россию товары, в том числе военного назначения, но эти страны подчёркивают, что не участвуют в конфликте.

14 июля Трамп дал Путину 50 дней на заключение перемирия с Украиной. Теперь он считает, что "ждать больше нет смысла". В понедельник Трамп заявил, что сокращает срок до 10-12 дней. Своё решение американский президент объяснил тем, что "очень разочарован" в действиях Путина. Президент США повторил, что по-прежнему считает, что Россия могла бы пойти на "сделку", но, если этого не произойдёт, он готов ввести новые санкции, в том числе высокие пошлины для стран, покупающих российские нефть и газ.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Трампа за его слова. Из высокопоставленных российских представителей, кроме Пескова, их прокомментировал заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, который в своей привычной манере написал, что ультиматумы в отношении России только приближают её войну с США.

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая в понедельник, вновь повторил российские требования к Украине - отказ от вступления в НАТО и признание территориальных изменений, то есть отказ от территорий, на которые претендует Россия. Украина не согласна с этими требованиями и настаивает на прекращении огня без предварительных условий.