Песков: РФ сделала Франции предложение относительно Винатье

Россия сделала Франции "предложение" относительно арестованного в России и обвиняемого в шпионаже французского политолога Лорана Винатье, вопрос о судьбе которого задал Владимиру Путину на недавней пресс-конференции французский журналист.

О "предложении" заявил в четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Подробностей о характере этого предложения он не привёл, однако сказал, что сейчас "мяч на стороне Парижа".



По словам Пескова, Москва находится с Парижем в контакте по этому вопросу. Комментариев французских официальных лиц относительно его заявления пока не было.

Винатье, работавший в швейцарском Центре гуманитарного диалога, был задержан летом 2024 года в Москве. В октябре того же года его приговорили к трём годам колонии по делу о сборе сведений, которые могут быть использованы против безопасности России, без регистрации "иноагентом". Политолог признал вину, и дело рассматривалось в особом порядке, что предусматривает смягчение приговора.. В августе 2025 года стало известно о новом деле в его отношении - о шпионаже. Сообщалось, что он был переведён в СИЗО "Лефортово" в Москве. Подробностей обвинения нет.

Лоран Винатье политолог, специализируется на России, Чечне, Кавказе и Центральной Азии. В своём последнем слове перед вынесением приговора в прошлом году Винатье попросил прощения у российских властей за то, что не соблюдал закон. Он сказал, что влюблён в Россию и женат на русской женщине. МИД Франции тогда выступил с заявлением, в котором назвал наказание Винатье неоправданно суровым, и раскритиковал российское законодательство о так называемых иностранных агентах. Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о задержании своего согражданина, заявлял, что он ни в коем случае не работал на французские спецслужбы или иные французские организации.

На пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос о Винатье, Путин сказал, что впервые слышит это имя, и пообещал разобраться в вопросе.



