Против политолога Винатье в РФ возбудили новое дело - о шпионаже

Против французского политолога Лорана Винатье, который ранее был осуждён в России на три года колонии по статье о сборе сведений военного характера без регистрации "иноагентом", было возбуждено новое уголовное дело по более суровой статье - о шпионаже. Об этом сообщает "Медиазона", которая обнаружила данные о новом деле в картотеке московских судов.

Винатье, работавший в швейцарском Центре гуманитарного диалога, был задержан летом 2024 года в Москве. В октябре того же года его приговорили к трём годам колонии по делу о сборе сведений, которые могут быть использованы против безопасности России, без регистрации "иноагентом". Политолог признал вину, и дело рассматривалось в особом порядке, что предусматривает смягчение приговора.

После приговора Винатье не был отправлен в колонию, а находился, как пишет "Медиазона", в московском СИЗО-7 "Капотня". В начале августа телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" писал, что он был переведён в СИЗО "Лефортово". Там содержатся в том числе обвиняемые по делам о госизмене и шпионаже.

О причинах перевода тогда не сообщалось. 20 августа в Лефортовский районный суд Москвы поступило ходатайство о продлении ареста Винатье. Указано, что он обвиняется по статье о шпионаже. Заседание назначено на 25 августа.

Подробностей нового обвинения пока нет. Российские силовые структуры о нём пока не сообщали. Нет комментариев и представителей Винатье.

Лоран Винатье политолог, специализируется на России, Чечне, Кавказе и Центральной Азии. В своём последнем слове перед вынесением приговора в прошлом году Винатье попросил прощения у российских властей за то, что не соблюдал закон. Он сказал, что влюблён в Россию и женат на русской женщине. МИД Франции тогда выступил с заявлением, в котором назвал наказание Винатье неоправданно суровым, и раскритиковал российское законодательство о так называемых иностранных агентах. Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о задержании своего согражданина, заявлял, что он ни в коем случае не работал на французские спецслужбы или иные французские организации.