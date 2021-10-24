Песков: "Россия не может помешать сближению Украины с НАТО"

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что агрессивная позиция НАТО никогда не была для Кремля секретом. По его словам никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО не могут скрыть действительного предназначения этого блока. НАТО считает Россию противником, заявляет Песков. "Ничего страшного не произойдет, если мы на фоне обострения агрессивности, на фоне таких деклараций о том, что главная задача сдерживать нас, просто откажемся от этих отношений",— сказал Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1". Его цитирует агентство ТАСС.

Дмитрий Песков добавил, что Россия сделает все, чтобы минимизировать для себя последствия возможного сближения Украины с НАТО. "Мы не можем этому помешать. И это невозможно… Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны",— сообщил он.

Неделей ранее Песков в интервью французскому телевидению назвал возможное вступление Украины в НАТО "наихудшим сценарием", выходящим за "красные линии". По его словам, этот сценарий "может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности". О каких мерах идёт речь, он не сказал.

Министр обороны США Ллойд Остин во время недавнего визита в Киев, говоря о возможном вступлении Украины в НАТО, заявил, что никакая "третья страна" не имеет права вето на это вступление. Официально НАТО декларирует, что его двери открыты для Украины, однако Киев до сих пор не получил необходимый для вступления в союз план действий.

Ранее МИД РФ объявил о закрытии на неопределенный срок постпредства страны при НАТО. Кроме того, была прекращена деятельность двух структур в Москве — военной миссии НАТО и его информационного бюро. Вместе с тем Североатлантический союз и Европейский союз готовятся к отражению "российской угрозы".