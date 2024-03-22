Песков: Россия находится "в состоянии войны"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия находится "в состоянии войны" и выступил с утверждением о том, что "главное" для России - занять подконтрольные сейчас Украине территории четырёх украинских областей, об аннексии которых ранее объявила Москва.

Официально российское вторжение в Украину президент Владимир Путин и другие представители властей именуют "специальной военной операцией", а за обозначение его как "войны" людей даже штрафовали по статье о так называемой дискредитации армии. Песков в интервью "Аргументам и фактам", однако, заявил: "Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убеждён". Он также добавил, что все граждане России должны осознавать это "для своей внутренней мобилизации".

Песков не пояснил, говорит ли он от себя или от имени Владимира Путина. Позднее он уточнил, что не имел в виду "юридические изменения", отметив, что "де-юре" речь идёт о специальной военной операции, а "де-факто" она превратилась в войну. При этом в российском законодательстве нет понятия "специальная военная операция".

На Путина Песков сослался, обосновывая необходимость занять всю территорию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, она сейчас "оккупирована киевским режимом". Также Песков сказал, что Россия "не может допустить существование на своих границах государства", которое стремится "отобрать Крым" - то есть восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах.

В том же интервью Песков заявил, что в России "не ждут" уехавших за границу российских граждан, которые "встали на позицию врага своей страны", а если они воюют против российских войск с оружием в руках, их будут "уничтожать". Здесь он повторил слова Путина, который заявил, что "предателей" будут убивать, даже несмотря на то, что в России нет смертной казни.