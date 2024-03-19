Объявил охоту на предателей

На второй день после выборов Владимир Путин на коллегии ФСБ заявил, что сейчас перед силовиками стоят ответственные задачи по защите конституционного строя, а попытки посеять смуту должны жестко пресекаться. Путин вернулся к своей риторике "будем мочить в сортире", обратившись к добровольческим отрядам, которые сражаются на стороне Украины и сейчас проводят операцию на территории Белгородской и Курской областей. Однако после заявлений Путина некоторые усмотрели в этом заявлении послание оппозиции. Новый курс Путина обсуждаем в прямом эфире с Кириллом Мартыновым, главным редактором "Новая газета. Европа" и политиком Геннадием Гудковым. Ведущий - Артём Радыгин.