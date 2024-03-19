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Объявил охоту на предателей

RUSSIA-PUTIN/FSB
RUSSIA-PUTIN/FSB

Путин пообещал наказывать предателей без срока давности, где бы они ни находились

На второй день после выборов Владимир Путин на коллегии ФСБ заявил, что сейчас перед силовиками стоят ответственные задачи по защите конституционного строя, а попытки посеять смуту должны жестко пресекаться. Путин вернулся к своей риторике "будем мочить в сортире", обратившись к добровольческим отрядам, которые сражаются на стороне Украины и сейчас проводят операцию на территории Белгородской и Курской областей. Однако после заявлений Путина некоторые усмотрели в этом заявлении послание оппозиции. Новый курс Путина обсуждаем в прямом эфире с Кириллом Мартыновым, главным редактором "Новая газета. Европа" и политиком Геннадием Гудковым. Ведущий - Артём Радыгин.

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