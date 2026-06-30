Песков: Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран

Россия ведет переговоры с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва готова закупать топливо за рубежом, если стороны договорятся о приемлемых ценах.



С какими именно странами ведутся переговоры, Песков не уточнил.



"Контакты осуществляются. Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка и нацелен на то, чтобы вот сбить этот ажиотажный спрос", – сказал он.

24 июня агентство Reuters сообщило, что Россия обратилась к Казахстану с просьбой о поставках около 50 тысяч тонн бензина АИ-92. Тогда Астана официально отрицала факт переговоров – министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявлял, что официального запроса от Москвы не поступало.

По данным агентства, производство бензина в России упало примерно на четверть по сравнению с прошлым годом. Помимо импорта, российские власти рассматривают ограничение экспорта бензина и рост субсидий для переработчиков. Москва уже смягчила требования к качеству бензина и дизеля для внутреннего рынка и прорабатывает возможность морских поставок топлива.