Песков: с Россией "предметно не обсуждали" мирный план США

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что с Россией "предметно не обсуждали" план о завершении войны, предложенный Соединенными Штатами. Так он ответил на вопрос журналистов о том, участвовала ли Россия в разработке документа.

"Мы видим какие-то новации, но официально мы ничего не получали. И предметного обсуждения этих пунктов не было", – сказал Песков. Он также добавил, что контакты между Россией и США по Украине не прекращались.

Речь идет о проекте плана США, состоящего из 28 пунктов. СМИ, включая Axios, The Telegraph, Reuters, Financial Times и Politico, ранее сообщили, что условия плана предполагают фактическую передачу России Донецкой и Луганской областей. Документ также, как утверждается, предусматривает сокращение численности ВСУ вдвое, отказ Украины от дальнобойных ракет и запрет на размещение иностранных войск в Украине. Как пишет Bloomberg, план предусматривает также снятие с России санкций и прекращение расследования предполагаемых военных преступлений.

Вечером в четверг депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко опубликовал документ, который, как он утверждает, является мирным планом США. План также опубликовал ряд СМИ, его аутентичность на данный момент не подтверждена.

Украина и США подтвердили существование проекта плана, но официально он не опубликован.