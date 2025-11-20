В Офисе Зеленского подтвердили получение мирного плана США

Президент Украины Владимир Зеленский получил от американской стороны проект плана, который, по оценкам Вашингтона, может активизировать дипломатические усилия по завершению войны. Об этом вечером в четверг сообщил Офис президента Украины.

Это первое официальное подтверждение существование новой мирной инициативы США, о которой сообщили накануне многие СМИ со ссылкой на источники. Сообщалось, что она разрабатывалась без участия Украины, в координации с российским представителем Кириллом Дмитриевым. В сообщении не приводятся подробности инициативы и не говорится о том, действительно ли речь идёт о плане из 28 пунктов, требующем серьёзных уступок от Украины, как об этом писали СМИ.

При каких обстоятельствах Зеленский получил проект плана, в сообщении не говорится, однако ранее сообщалось, что президент Украины сегодня встретится в Киеве с министром армии США Дэниэлом Дрисколлом и высокопоставленными американскими военными. О встрече СМИ писали в контексте новой мирной инициативы.

Как говорится в сообщении Офиса президента, Зеленский "описал принципиальные основы, важные для нашего народа", и по итогам встречи с представителями США договорился работать над пунктами плана, чтобы "достичь достойного завершения войны". Подчёркивается, что Украина всегда поддерживала президента Трампа в стремлении завершить кровопролитие и сейчас готова работать с США, Европой и другими партнёрами ради мира. Также в сообщении сказано, что Зеленский в ближайшие дни намерен обсудить основные пункты лично с Трампом.

СМИ, включая Axios, The Telegraph, Reuters, Financial Times и Politico, ранее сообщили, что условия плана предполагают фактическую передачу двух областей Донбасса, а также Крыма, России. По данным The Telegraph, Россия будет платить Украине "арендную плату" за фактический контроль над Донбассом при сохранении территориальных претензий Киева де-юре.

План также, как утверждается, предусматривает сокращение численности ВСУ вдвое, отказ Украины от дальнобойных ракет, запрет на размещение иностранных войск в Украине и придание официального статуса русскому языку. В обмен на это Украина должна получить некие гарантии безопасности. Как пишет Bloomberg, план предусматривает также снятие с России санкций и прекращение расследования предполагаемых военных преступлений.

Официально план не опубликован, и его существование в таком виде, как о нём пишут СМИ, не подтверждали в Вашингтоне и Москве. При этом знакомый с ситуацией источник "Настоящего Времени" сообщил, что американская сторона передала украинской "сигнал, в котором, по сути, настаивала на том, чтобы президент Зеленский согласился на определенные условия", включающие пункты об уступке территорий, сокращение численности вооружённых сил Украины и другие пункты, о которых сообщали СМИ.

Украинские и европейские чиновники, знакомые с инициативой, раскритиковали её. По данным Financial Times, условия соответствуют "максималистским" требованиям России, и без существенных изменений Киев не согласится.

Европейские страны, как пишет Politico, считают, что уступки со стороны Украины создадут "тревожный прецедент" и поощрят Москву. Глава европейского внешнеполитического ведомства Кая Каллас заявила, что ЕС не участвовал в разработке мирного плана США. "Для того, чтобы любой план сработал, в нём должны участвовать украинцы и европейцы", – подчеркнула Каллас перед открытием саммита глав МИД ЕС в Брюсселе.

Глава Госдепартамента Марко Рубио заявил, что США продолжают разрабатывать "список возможных идей" по урегулированию, основываясь на предложениях Москвы и Киева. "Достижение прочного мира потребует от обеих сторон пойти на непростые, но необходимые уступки", – подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп публично план пока не комментировал. NBC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника утверждает, что Трамп его одобрил. По словам источника, над планом также работали спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, а также зять президента и его советник Джаред Кушнер.

"План сосредоточен на предоставлении обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает то, что Украина хочет и что ей нужно, чтобы мир был устойчивым", — заявил источник NBC News, не раскрыв деталей.

По данным собеседников NBC News, близких к украинскому правительству и европейским чиновникам, Киев не участвовал в разработке плана. Украинской стороне сообщили лишь "общие очертания" без подробностей и не запросив предложений.

Представители властей Украины неоднократно подчёркивали, что готовы к прекращению огня по текущей линии фронта, но не готовы признавать захваченные Россией территории российскими, вводить ограничения на численность армии или отказываться от перспективы членства в НАТО или ЕС.



