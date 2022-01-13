Песков: санкции против Путина равноценны разрыву отношений

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал "запредельной мерой" возможное введение Соединёнными Штатами санкций против президента России Владимира Путина.

По словам Пескова, подобная мера сравнима с разрывом отношений.

Само появление нового законопроекта о санкциях, который накануне был представлен демократами в Сенате США, Песков оценил "крайне негативно", особенно на фоне переговоров между Россией и странами Запада, которые прошли на этой неделе. При этом сами переговоры пресс-секретарь Путина назвал "неудачными".

Законопроект о санкциях внесла в среду группа сенаторов во главе с демократом Робертом Менендесом, который возглавляет комитет по международным делам.

В случае полномасштабного российского вторжения в Украину сенаторы предлагают запретить Путину въезд в США и заморозить его гипотетические американские активы. Такие же ограничения будут применены к главе правительства, главе МИД и министру обороны России, а также всем, кого Вашингтон сочтёт причастными к военному вторжению. Санкции также предлагается ввести в отношении родственников российского президента и близких к нему бизнесменов.

В документе прописано, что в течение 30 дней после предполагаемого нападения России на Украину президент США должен будет ввести санкции против не менее чем трёх крупных российских банков. Под ограничения также может попасть российский внешний долг и газопровод "Северный поток-2". Таким образом, санкции против Путина чётко увязаны с конкретными действиями российских властей.

Ранее слова о возможном полном разрыве отношений с США в случае введения новых санкций звучали - как сообщил Кремль - из уст самого Путина в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом 30 декабря прошлого года.