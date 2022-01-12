Демократы в США подготовили санкции против российского президента Путина

В США сенаторы-демократы подготовили пакет санкций в отношении российского президента Владимира Путина в случае, если Москва совершит военное вторжение на территорию Украины. Об этом пишет The Washington Post. По данным газеты, Белый дом поддержал законопроект демократов.

Ещё один законопроект об ограничениях США в отношении России в случае эскалации конфликта с Украиной подготовлен сенаторами-республиканцами. Документ затрагивает проект газопровода "Северный поток – 2" из России в Германию по дну Балтийского моря. Администрация президента Джо Байдена ранее отказалась от санкций против "Северного потока – 2". Вашингтон опасается, что такие действия могут подорвать отношения США с союзниками.

Голосование по санкциям должно пройти в Сенате США до 14 января.

Газопровод "Северный поток – 2" уже достроен, но ещё не запущен в эксплуатацию. Сейчас идёт процесс его сертификации, которой пока препятствуют нерешённые юридические вопросы. Соединённые Штаты, Украина и ряд стран ЕС выступают против реализации проекта. Администрация Байдена, чтобы не обострять отношения с Германией, решила воздержаться от санкций, напрямую затрагивающих газопровод.

Россия, Германия, Австрия и другие участники строительства газопровода утверждают, что проект имеет исключительно экономический характер.