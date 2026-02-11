Песков: Трудно представить, что связь на фронте идёт по Telegram

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в среду прокомментировал заявления Роскомнадзора о дальнейшем замедлении в России мессенджера Telegram. По его словам, можно выразить сожаление в связи с этим, но "закон нужно выполнять".

"Мы знаем, что ведутся контакты с людьми из Telegram. Но если реакции не следует, соответственно, Роскомнадзор принимает меры, опять же, в соответствии с нашим законодательством", - заявил Песков. На вопрос о том, как скажется замедление мессенджера на боевых действиях на фронте, Песков отметил, что этот вопрос следует адресовать министерству обороны, но при этом добавил: "Я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера".

Ранее ряд провоенных блогеров и общественных деятелей подвергли действия Роскомнадзора резкой критике, указав, в частности, на то, что Telegram активно используется российскими военными в Украине как средство связи. Об этом писали и действующие военные. Некоторые блогеры отметили, что сбои в работе Telegram и отключение Starlink уже привели к проблемам на фронте, в частности в Запорожской области, где, по ряду сообщений, украинские военные начали контрнаступление в районе Гуляйполя (официально о нём не сообщалось, в условиях боевых действий подтвердить эти сообщения затруднительно).

Губернатор приграничной Белгородской области Вячеслав Гладков утром в среду заявил, что "переживает" в связи с тем, что "замедление телеграм-канала может повлиять на донесение оперативной информации" до жителей региона. Он призвал их регистрироваться в мессенджере MAX, который активно продвигают российские власти.

В среду агентство ТАСС сообщило о том, что Telegram был оштрафован российским судом на 7 млн рублей за неисполнение владельцем "обязанностей по самоконтролю".

10 февраля Роскомнадзор заявил о планах дальнейших "последовательных ограничений" работы мессенджера Telegram, который, как подчёркивает ведомство, по-прежнему не исполняет требования российского законодательства.

"По-прежнему не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и

террористических целях", - заявили в ведомстве. Из решения также следует, что ограничения будут продолжаться, пока власти не добьются "исполнения законов и обеспечения защиты граждан". Российские пользователи в последние дни стали всё чаще жаловаться на проблемы в работе Telegram. Об этом сообщалось со ссылкой на данные сервисов Downdetector и "Сбой.рф". У некоторых пользователей не открывается приложение, у других не грузятся медиафайлы или не отправляются сообщения.

В октябре прошлого года сбои в работе Telegram и WhatsApp длились несколько дней. В Роскомнадзоре тогда сообщили, что принимаются меры по "частичному ограничению" работы WhatsApp и Telegram для "противодействия преступникам". Ведомство утверждает, что эти мессенджеры "стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность". По такой же причине Роскомнадзор в августе начал блокировать звонки в Telegram и WhatsApp.

Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров во вторник вечером написал, что власти России "ограничивают доступ к Telegram в попытке заставить её граждан переключиться на подконтрольное государству приложение, созданное для слежки и политической цензуры". Он отметил, что ранее власти Ирана пошли на такие же меры, но большинство жителей страны по-прежнему используют Telegram, обходя цензуру.

"Ограничение свобод граждан не может быть правильным ответом. Telegram выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни, каким бы ни было давление", - подчеркнул Дуров. Бизнесмен живёт за границей, в последнее время он нередко критиковал за попытки вмешиваться в деятельность компании также страны ЕС, в частности Францию, где в отношении Telegram ведётся расследование.



