Песков: у Звягинцева нет "права голоса" по вопросу о войне

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не будет передавать президенту Владимиру Путину слова кинорежиссёра Андрея Звягинцева о необходимости завершения войны против Украины, с которыми режиссёр обратился после получения Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм "Минотавр" 22 мая.

"Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном — чтобы наконец прекратились бессчётные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку - вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждёт этого", - сказал Звягинцев, предположив при этом, что Путин не пользуется интернетом и вряд ли смотрит церемонию из Канн в прямом эфире.

Песков в понедельник сказал, что у Звягинцева нет "права голоса", посольку он, как выразился пресс-секретарь, "никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроил киевский режим на Донбассе". "Начиная с 2014 года, когда началась война, вот если бы он тогда это делал, наверное, у него было бы право голоса", - сказал Песков, отметив при этом, что не смотрел фильм "Минотавр".

Выступление Звягинцева вызвало большой резонанс - многие комментаторы выразили согласие с режиссёром, российские провоенные блогеры обвинили его в "предательстве", а ряд выступающих с проукраинских позиций комментаторов осудили Звягинцева за то, что он прямо не призвал к поддержке Украины.

"Минотавр" - первый фильм Звягинцева почти за 10 лет. Режиссёр тяжело болел, лечился за границей, а после российского вторжения в Украину в 2022 году не вернулся в Россию. Фильм был снят за границей, главным образом в Риге, на русском языке. Это совместная продукция Франции, Германии и Латвии.

Гран-при - вторая по значимости награда Каннского кинофестиваля. Главный приз, "Золотую пальмовую ветвь", не получал ни один российский фильм, а в советские времена ею был отмечен только фильм "Летят журавли" Михаила Калатозова в 1958 году.