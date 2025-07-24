Песков: встреча Зеленского и Путина до конца лета маловероятна

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков усомнился в возможности личной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина до конца августа.

"Мы с вами живем в такое время, когда сказать, что чего-то точно не будет, невозможно. Но, учитывая тот объем работы, который предстоит сделать для того, чтобы сблизить позиции, для нас, для того, чтобы обеспечить свои интересы, трудно представить, как можно скачкообразно преодолеть это расстояние", — заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Провести до конца этого лета личную встречу Зеленского и Путина предложила украинская сторона на переговорах Украины и России, состоявшихся в среду в Стамбуле. Согласно этому предложению, встреча должна была пройти в присутствии президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана.