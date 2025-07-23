Переговоры России и Украины в Стамбуле длились около получаса

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле в составе полных делегаций длились около получаса. Об их завершении вечером в среду первыми сообщили со ссылкой на источники агентство ТАСС и "РБК-Украина".

Радио Свобода подсчитало время встречи, основываясь на разнице во времени завершения вступительной речи главы МИД Турции Хакана Фидана и первых сообщений источников СМИ.

Третий раунд переговоров оказался самым коротким из всех — первые две встречи длились больше часа. В то же время в этот раз главы делегаций двух стран, Владимир Мединский и Рустем Умеров проверили личную встречу перед общей.

По данным ТАСС, стороны договорились об обменах гражданских и военных лиц. Украинская сторона сообщила, что среди главных тем были прекращение огня, освобождение пленных и встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Киев предложил провести встречу президентов Зеленского и Путина до конца августа, заявил Умеров. По его словам, участие во встрече могут принять президенты США и Турции.

Мединской сообщил, что Россия предложила Украине объявлять на линии фронта короткие перемирия для сбора погибших и раненых.

По словам Мединского, Украина согласилась обсудить создание рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Отвечая на вопрос о меморандумах, фиксирующих требования Москвы и Киева для прекращения огня, он ответил, стороны договорились продолжить контакт.