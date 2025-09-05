Песков: WhatsApp и Telegram должны оставаться в России

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу заявил, что мессенджеры Telegram и WhatsApp должны продолжать работать в России, чтобы у так называемого национального мессенджера Max, на который в последнее время переходят многие государственные органы, была конкуренция. "Без конкуренции Max не сможет развиваться, я в этом убежден", — заявил Песков, отметив, что Max должен стать развитым сервисом, чтобы россияне сами захотели его установить.

В последние годы, в особенности после вторжения в Украину, в России были заблокированы тысячи сайтов и сервисов, включая популярные соцсети. В середине августа Роскомнадзор объявил, что в России начали "частично ограничивать" звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Власти связали это с деятельностью мошенникова на этих платформах.

Также в пятницу Минцифры России заявило, что сформировало список сайтов и сервисов, к которым у пользователей должен оставаться доступ при отключении мобильного интернета.

Ведомство утверждает, что он сформирован "на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России". Министерство не привело конкретные названия ресурсов, но список опубликовало РБК. В списке, в частности, сайты президента России и правительства, портал "Госуслуги", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", крупнейшие в России маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы крупнейших банков и операторов связи, Rutube, "Кинопоиск", сайт сети магазинов "Магнит" и ряд других. В ведомстве заявили, что так называемый белый список будет "оперативно дополняться". Источник РБК утверждает, что в него могут включить около 80 компаний, входящих в Ассоциацию компаний интернет-торговли .

Регионы России в последние месяцы всё чаще сталкиваются с отключением мобильного интернета. Власти заявляют о необходимости обеспечения безопасности - по всей видимости, в связи с участившимися атаками украинских беспилотников.