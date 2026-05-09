Петер Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии

Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр принес присягу в качестве премьер-министра Венгрии.

Спустя несколько минут после принесения присяги Мадьяр заявил, что венгры дали его партии мандат на начало "новой главы" в истории страны. "Мандат не только на смену правительства, но и на изменение системы. Начать все заново", – сказал Мадьяр.

Он также заявил, что при правлении его предшественника Виктора Орбана Венгрия стала самой коррумпированной страной в ЕС, и повторил свои предыдущие призывы к назначенцам эпохи Орбана уйти в отставку, попросив их сделать это к концу месяца.

Партия "Тиса" одержала убедительную победу на парламентских выборах в Венгрии, которые прошли 12 апреля. В результате "Тиса" получила 141 из 199 мест в парламенте – это дало правоцентристской проевропейской партии конституционное большинство.