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Петербургским медикам рекомендовано не выезжать за границу

В медицинские учреждения Санкт-Петербурга поступили письма от городского Комитета по здравоохранению. В них врачей и медсестёр просят воздержаться от служебных командировок за границу, включая страны СНГ. Частные поездки, например в отпуск, рекомендуется совершать только на территории России и стран СНГ. Об этом пишет издание "Фонтанка", упоминая, что копия документа имеется в распоряжении редакции.

В письме, подписанном главой Комитета по здравоохранению Дмитрием Лисовцом, указывается, что командировки за пределы России медикам позволяются только "в исключительных случаях" и только по поручению губернатора Санкт-Петербурга. Читатели "Фонтанки" из числа медицинских работников также сообщили, что на работе им настоятельно порекомендовали подписать обязательство о невыезде за границу.

В Комитете по здравоохранению журналистам ответили, что письмо носит рекомендательный характер. Информацию о требовании подписать некую бумагу о невыезде там назвали "самодеятельностью на местах, если это правда". Однако чиновники не пояснили, в связи с чем возникла необходимость ограничить медработников в зарубежных поездках, хотя бы за свой счёт.

  • Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. Власти заявили, что будут призваны 300 тысяч человек. Она затрагивает и медицинских работников, которые являются военнобязанными.

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