Володин заявил о запрете выезда военнообязанных. Его поправили

Глава Госдумы Вячеслав Володин утром в четверг написал в телеграм-канале, что граждане России, состоящие на воинском учёте, во время мобилизации без разрешения военкомата не имеют права выезжать за рубеж и вообще покидать своё место жительства.

Спустя несколько часов со со ссылкой на разъяснения Минобороны тот же Володин написал, что это не так.

После объявления мобилизации 21 сентября десятки тысяч, а по некоторым сообщениям и большее число россиян, выехали за границу. На наземных пограничных пунктах возникли огромные очереди. Выезжают главным образом молодые мужчины, которые могут попасть под мобилизацию.

Закон о мобилизации, на который в первом своём посте сослался Володин, действительно предусматривает, что гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов. "Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные" - написал глава Госдумы. Впоследствии, однако, в его телеграм-канале появилась ещё одна запись: "Поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учёте, не требует разрешения военных комиссариатов".

В законе при этом ничего не говорится об отличии "частичной" мобилизации от всеобщей. Указ президента о частичной мобилизации даёт полномочия Минобороны самостоятельно определять, кто именно будет призван и в каком количестве.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас написал, что существует противоречие между законом о въезде и выезде граждан, по которому выезд из России запрещён только призванным на военную службу, и законом о мобилизации. Разъяснения Минобороны он не комментировал.

Ранее "Медуза" со ссылкой на источники писала, что в Кремле собирались уже на этой неделе закрыть для военнообязанных выезд из России. Однако впоследствии то же издание уточнило, что пока от этой меры было решено воздержаться.

С пограничных пунктов поступают сообщения о том, что некоторых военнообязанных через границу не пропускают. Утверждается, что они находятся в списках подлежащих мобилизации.