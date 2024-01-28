Петербургский театр переделал мюзикл по "Алмазной колеснице" Акунина

Петербургский театр ЛДМ переделал спектакль по книге Бориса Акунина "Алмазная колесница". Теперь он называется Reinvention-мюзикл "Марко Поло. Белый лотос", сообщается на официальном сайте учреждения.

"Этот спектакль родился из мюзикла "Алмазная колесница". Продюсерская компания приняла решение переписать либретто, перенести место действия в дружественный Китай, а главным героем сделать Марко Поло — потомка великого путешественника, "открывшего" Поднебесную для Европы. Мюзикл одел красивые цвета "Белого лотоса" и переехал в китайский город Шанду", – говорится в пресс-релизе.

События "Алмазной колесницы", являющейся частью серии о приключениях Эраста Фандорина, разворачиваются преимущественно в Японии. Первый том – про русско-японскую войну 1904-1905 гг., второй – про службу Фандорина дипломатом в Японии в 1878 году.

Таким образом, Японию в версии от ЛДМ поменяли на Китай, а Фандорина – на потомка и полного тёзку Марко Поло (настоящий умер в 1324 году в Венеции), но последнему, как и герою-сыщику Акунина, приходится по сюжету заниматься расследованием в 1878 году, отмечает Север.Реалии.

Сам Борис Акунин уже прокомментировал "Reinvention-мюзикл" от ЛДМ у себя в фейсбуке:

"Я бы на месте Российской Федерации ухватился за этот лайфхак. Только вообразите себе! Парад реинвенций: Все песни Пугачевой реинвентирует Шаман. Песня "Этот поезд в огне" чуть-чуть подправляется: "Этот поезд в Донбасс" ("и нам некого больше сажать"). "Турецкий гамбит" превращается в "Крымский эндшпиль". И так далее. Я бы даже зарегистрировал патент на эту грандиозную идею, да все равно права конфискуют".