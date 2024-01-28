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Петербургский театр переделал мюзикл по "Алмазной колеснице" Акунина

Борис Акунин
Борис Акунин

Петербургский театр ЛДМ переделал спектакль по книге Бориса Акунина "Алмазная колесница". Теперь он называется Reinvention-мюзикл "Марко Поло. Белый лотос", сообщается на официальном сайте учреждения.

"Этот спектакль родился из мюзикла "Алмазная колесница". Продюсерская компания приняла решение переписать либретто, перенести место действия в дружественный Китай, а главным героем сделать Марко Поло — потомка великого путешественника, "открывшего" Поднебесную для Европы. Мюзикл одел красивые цвета "Белого лотоса" и переехал в китайский город Шанду", – говорится в пресс-релизе.

События "Алмазной колесницы", являющейся частью серии о приключениях Эраста Фандорина, разворачиваются преимущественно в Японии. Первый том – про русско-японскую войну 1904-1905 гг., второй – про службу Фандорина дипломатом в Японии в 1878 году.

Таким образом, Японию в версии от ЛДМ поменяли на Китай, а Фандорина – на потомка и полного тёзку Марко Поло (настоящий умер в 1324 году в Венеции), но последнему, как и герою-сыщику Акунина, приходится по сюжету заниматься расследованием в 1878 году, отмечает Север.Реалии.

Сам Борис Акунин уже прокомментировал "Reinvention-мюзикл" от ЛДМ у себя в фейсбуке:

"Я бы на месте Российской Федерации ухватился за этот лайфхак. Только вообразите себе! Парад реинвенций: Все песни Пугачевой реинвентирует Шаман. Песня "Этот поезд в огне" чуть-чуть подправляется: "Этот поезд в Донбасс" ("и нам некого больше сажать"). "Турецкий гамбит" превращается в "Крымский эндшпиль". И так далее. Я бы даже зарегистрировал патент на эту грандиозную идею, да все равно права конфискуют".

  • На этой неделе стало известно, что Министерство внутренних дел России объявило писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) в розыск. В декабре прошлого года из-за антивоенных высказываний писателя против него были возбуждены уголовные дела по статьям о "фейках" о российской армии и об оправдании терроризма.
  • Минюст России внёс Акунина в реестр "иностранных агентов", а Росфинмониторинг – в список террористов и экстремистов.
  • Акунин с 2014 года живёт в Лондоне. Он многократно выступал с критикой политики президента России Владимира Путина, осудил аннексию Крыма и войну в Украине.
  • После начала войны произведения Акунина в России испытывают цензурное давление. Его имя было удалено с афиш спектаклей, поставленных по его пьесам. Некоторые театры отменили такие спектакли. Издательство АСТ объявило, что приостанавливает распространение книг Акунина. В сети магазинов "Читай-город – Буквоед" его книги сняли с продажи. В другом издательстве – "Захаров", которое публиковало произведения Акунина, прошли обыски.

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