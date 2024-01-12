Александринский театр в Петербурге отменил спектакли по Борису Акунину

Александринский театр в Санкт-Петербурге отменил спектакли "Один восемь восемь один" по пьесе Бориса Акунина. Они должны были идти на сцене театра три дня. Зрителям предлагается получить обратно деньги за билеты.

На сайте театра опубликовано новое расписание. На отмену обратил внимание депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

В программе и рекламных материалах театра имя Акунина не упоминалось. Автором спектакля указан его режиссёр-постановщик Валерий Фокин.

Фамилию Акунина как автора пьесы исчезла с афиш Александринского и некоторых других российских театров в октябре 2022 года. Сам писатель рассказал, что театры сделали это по требованию прокуратуры. Он заявил тогда, что не осуждает театры, понимая, что им приходится работать под давлением. Акунин выразил желание, чтобы его спектакли продолжали быть доступны российской публике, пусть даже анонимно.

"Один восемь один один" – историческая драма об окончании правления Александра Второго и восхождении на престол Александра Третьего в Российской империи в 1881 году.

В декабре прошлого года против Бориса Акунина было возбуждено уголовное дело по статьям о фейках про российскую армию и о публичном оправдании терроризма. За этим последовали отмены спектаклей по произведениям Акунина в нескольких российских театрах.

Издательство АСТ объявило, что приостанавливает распространение книг Акунина, а также Дмитрия Быкова. В сети магазинов "Читай-город – Буквоед" их книги сняли с продажи. В другом издательстве – "Захаров", которое тоже публиковало произведения Акунина, прошли обыски.