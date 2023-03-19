Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Петербуржец написал донос на музей из-за картины с медведем

Плакат времён СССР, иллюстративное фото

Житель Санкт-Петербурга обратился в полицию с требованием начать проверку в отношении музея современного искусства "Эрарта". По его мнению, одна из выставленных в музее картин может содержать признаки дискредитации российской армии или измены родине.

На картине, вызвавшей подозрения у зрителя, изображён медведь, которого ведёт на цепочке человек в камуфляжных шортах с обнажённым торсом. Ниже картины размещены маскировочная сетка и военная каска, наполненная веществом красного цвета.

Зритель считает, что медведь олицетворяет Россию, полуобнажённый персонаж - её президента Владимира Путина, а каска, наполненная символической кровью, может дискредитировать действия российских войск в Украине. По сообщению телеграм-канала "Осторожно, новости", зритель потребовал отдать экспонат на экспертизу и "установить вложенные в него смыслы". Также он просит начать проверку в отношении самого музея "Эрарта", выставившего картину, на возможную критику армии, оскорбление президента и угрозу безопасности России.

Картина художника, чьё имя на момент публикации не было известно, экспонируется в рамках выставки "Эрарта премия 2023". Заявку на участие в выставке может подать любой автор. По итогам совместного голосования зрителей и жюри музей присуждает ежегодные премии. В конкурсе этого года участвует 61 художник.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG