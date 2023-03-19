Петербуржец написал донос на музей из-за картины с медведем

Житель Санкт-Петербурга обратился в полицию с требованием начать проверку в отношении музея современного искусства "Эрарта". По его мнению, одна из выставленных в музее картин может содержать признаки дискредитации российской армии или измены родине.

На картине, вызвавшей подозрения у зрителя, изображён медведь, которого ведёт на цепочке человек в камуфляжных шортах с обнажённым торсом. Ниже картины размещены маскировочная сетка и военная каска, наполненная веществом красного цвета.

Зритель считает, что медведь олицетворяет Россию, полуобнажённый персонаж - её президента Владимира Путина, а каска, наполненная символической кровью, может дискредитировать действия российских войск в Украине. По сообщению телеграм-канала "Осторожно, новости", зритель потребовал отдать экспонат на экспертизу и "установить вложенные в него смыслы". Также он просит начать проверку в отношении самого музея "Эрарта", выставившего картину, на возможную критику армии, оскорбление президента и угрозу безопасности России.

Картина художника, чьё имя на момент публикации не было известно, экспонируется в рамках выставки "Эрарта премия 2023". Заявку на участие в выставке может подать любой автор. По итогам совместного голосования зрителей и жюри музей присуждает ежегодные премии. В конкурсе этого года участвует 61 художник.