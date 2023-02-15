Гляйхшальтунг. Блогеры об отмене спектаклей с Лией Ахеджаковой

В соцсетях продолжается кампания в защиту актрисы Лии Ахеджаковой, которую фактически отстранили от работы в театре "Современник".

8 февраля стало известно, что из репертуара театра убрали последний спектакль с участием Ахеджаковой, "Игра в джин" - по словам актрисы, художественный руководитель "Современника" Юрий Кравец сообщил ей, что вынужден был это сделать, поскольку зрители заваливали театр гневными письмами в ее адрес. Другой спектакль с участием Ахеджаковой, "Первый хлеб", сняли еще раньше - организация "Офицеры России" пожаловалась, что ее монолог в этом спектакле якобы оскорбляет ветеранов. Решение руководства театра многие считают возмутительным.

Алексей Беляков

Ахеджакова давно бесит власть, она всегда говорит то, что думает

Ну ясно, что Ахеджакова давно бесит власть, она всегда говорит то, что думает. Теперь решили, что хватит.

Директор театра объясняет это тем, что идут "гневные письма от зрителей". Ну это у нас как всегда: письма трудящихся, ага.

Пошла бы на такой шаг Волчек? Вряд ли. Даже если бы очень давили.

Максим Виторган

Обратите внимание, что Ахеджакову запретили , по признанию директора, из-за большого количества писем возмущенных людей. Так ли это или это такой эвфемизм "телефонного" права мы наверняка не знаем. Да это и неважно. Важно, что спектакль сняли НЕ потому что зритель перестал покупать билеты. А это единственное объективное голосование зрителя. Впрочем, так ведь со всеми, не только с Ахеджаковой, с абсолютным большинством запрещенных артистов. Многие из них с легкостью и сегодня соберут стадионы и полные залы. И зритель заплатит за это свои деньги. Так что… надо бы отменять продажу билетов и переходить к распределительной системе. А то как-то слишком наглядно.

Николай Травкин

Верните Лию Меджидовну, суки!

Ибо прокляты будете и изгнаны, и закончите карьеры свои на поприще руководства культурой в позоре, и постигнет вас судьба Фимы, которую сыграла Лия в "Небесах обетованных".

Верните Лию Ахеджакову, суки!

Дмитрий Гудков

Это самоубийство театра, деяние постыдное, позорное, гнусное

Надо говорить о норме. Вроде бы все очевидно: травить – нельзя. Зиговать – плохо. Преследовать за взгляды – недопустимо.

Но мы часто молчим об этой очевидности, потому что ну все же понятно. А они пользуются молчанием и действуют.

Лия Ахеджакова нуждается в этих наших словах. Ее травят, ее фактически уволили из "Современника", разные негодяи внутри и около власти спешат успеть первыми с оскорблениями.

То же самое чуть раньше произошло с Дмитрием Назаровым.

И происходит со всеми, у кого дегтем на воротах пишут слово "иноагент".

Люди, кто делают это, не норма. Они – искажение, болезнь общества, которая притворяется нормой. Которая хочет убедить нас, что фашизм – это нормально, что власть в руках военных преступников – огромное счастье для страны.

Нет. Это самые обычные воры и убийцы. Они стремятся развратить нас, убрать у нас от глаз образцы достойных людей и заменить их своими рожами.

Не дождутся.

Лев Шлосберг

Лишение Лии Ахеджаковой возможности играть на сцене "Современника", в котором она служит с 1977 года, – это самоубийство театра, деяние постыдное, позорное, гнусное. После таких моральных преступлений театру стоит распуститься, потому как через бездну трусости и предательства к зрителю дороги нет. Какая современная подлость.

Екатерина Барабаш

Когда государство, снискавшее общемировую ненависть за колоссальное, ни с чем не сравнимое горе, которое оно принесло в соседнюю страну, обрушивает свою мощь на маленькую 84-летнюю женщину, мирную актрису, это вызывает ещё и смех, смешанный с презрением. А государство-посмешище - не жилец. Так что спасибо, Лия Меджидовна, что дали надежду.

Кирилл Гончаров

Это не просто лишение работы, это практически убийство

Какой позор с Ахеджаковой.

Представляю какой вой подняли бы пропагандисты, если бы что-то произошло в условной Украине.

Ахеджакова, как никто другой имеет моральное право говорить, что считает нужным, лишать ее профессии, как впрочем и других - абсолютный фашизм, буквальный, как он есть. Но в ее случае - это не просто лишение работы, это практически убийство.

Театр Современник - ее жизнь. В отличие от многих других - у неё нет ресурсов начинать все сначала в другой стране, у неё почтенный возраст, да и про баснословные средства у неё я не слышал.

К чему это показательное издевательство? Да просто так, так захотели какие-то чиновники, временщики, которых никто в лицо не видел.

Вам самим не стыдно, уроды?

Кирилл Шулика

Ахеджаковой 84 года и она жила театром. Ее уже не снимали в кино, думаю, не стоит объяснять почему, а "Современник" был ее домом. Больше у нее ничего и не было. Теперь не осталось ничего. Поэтому я уверен, что она плачет. Это может во всех смыслах кончится плохо и все, в том числе кто принимал решение, это прекрасно понимают.

Вот что на самом деле тревожит очень серьезно.

После гневных писем в адрес Ахеджаковой в театр "Современник" посыпались письма с требованием ее вернуть.

Зоя Светова

Театр Современник снял с репертуара последний спектакль , в котором была занята великая русская актриса Лия Ахеджакова. Директор театра заявил, что его завалили гневными письмами по поводу позиции Лии Ахеджаковой. Я позвонила в театр , чтобы узнать, правда ли это. Секретарь дирекции на мой вопрос, когда можно будет увидеть спектакль "Игра в джин", ответила: "Никогда!".

Какое это страшное слово!

У меня вопрос к тем артистам, режиссерам, коллегам Лии Ахеджаковой : ведь это позор, из театра , где Ахеджакова прослужила 45 лет, ее практически выгоняют. Как вы вообще это терпите?

Мне на это ответят: если можно снимать фамилии режиссеров и авторов, то и травлю великой Ахеджаковой - можно перетерпеть .

Таковы сегодня правила жизни. А вернее сказать, правила выживания.

А мы, зрители?

Я, вот, например, требую вернуть в Современник мой любимый спектакль "Игра в джин". Завтра же напишу письмо директору театра "Современник" и отнесу его.

Если таких писем будет тысяча, две тысячи, восстановят спектакль?

Кирилл Серебренников предложил посылать письма поддержки лично Лии Ахеджаковой.

Обращение в поддержку Ахеджаковой записала Чулпан Хаматова.

Не осталась в стороне Мария Миронова

Многие критикуют труппу театра "Современник" за то, что она не выступила в поддержку актрисы.

Виктор Шендерович

Выбросить из театра вон оппозиционную актрису - дело, по нынешним временам, вполне рядовое. На фоне происходящего беспредела это даже и не событие ни разу.

Но не только дьяволы - ангелы тоже кроются в деталях. И почему-то кажется, что именно в таких невзрачных сюжетах могут прятаться критические точки исторических сюжетов.

Дело в том, что Лия Меджидовна Ахеджакова - святая. И так поступать - нельзя, вот совсем нельзя...

Отдельный привет труппе театра "Современник", набравшей в рот воды.

Наталья Геворкян

А труппа "Современника", насколько я понимаю, никак на запрет Ахеджаковой не отреагировала. Пока нигде не вижу. Кто там рядом с Лией, обнимите от меня и от всех ее поклонников, мы рядом, где бы мы ни были, и любим ее

Андрей Плахов

"Театральная общественность", как и в случае с увольнением Назарова и его супруги, проглотила язык. (Исключение - Олег Басилашвили, Оксана Мысина, Ксения Рапопорт, Юлия Ауг, Мария Миронова…)

Владелец Кумирницы

Как актеры, люди творчества, не понимают, что если и был у них талант, то за это молчание Господь их его лишит

дошло до того, что все сидят и наблюдают: кто же из оставшихся корифеев хоть что-то скажет в защиту восьмидесятичетырехлетней малютки Лиички, которую родина решила затоптать? Мысина, Рапопорт поддержали. Басилашвили восьмидесятишестилетний высказался. Осталась Неелова только (Крутой маршрут 30 лет вместе, всетакое). А она такая молчит и думает наверное - мне всего семьдесят шесть, есть что терять, впереди еще спектакли, священный тятр. Пока еще помолчу. Вон Познер девяностодевителятилетний практикует глубокомысленное молчание, и я промолчу пока ради 14 лет карьеры, а уж потом все скажу, все.

Леонид Гозман

МОЕ ИСКРЕННЕЕ ПРЕЗРЕНИЕ ТРУППЕ "СОВРЕМЕННИКА", НЕ СКАЗАВШЕЙ НИ СЛОВА В ОТВЕТ НА ИЗГНАНИЕ ИЗ ТЕАТРА ВЕЛИКОЙ АКТРИСЫ ЛИИ АХЕДЖАКОВОЙ!

Людям свойственно бояться. И струсив, стараться забыть об этом поступке, занимаясь своим делом, которое важнее – всем же не поможешь, чем будет лучше от того, что не только его/ее но и меня.

Противно, но объяснимо. Но как актеры, люди творчества, не понимают, что если и был у них талант, то за это молчание Господь их его лишит. Нельзя сначала совершить подлость, а потом говорить о высоком.

Ксения Ларина

Любимая моя Лия. Никто не посмеет вас отменить.

Хочу сказать, что поддержка людей - зрителей и друзей - для нее невероятно важна. Вы даже не представляете, как важен для нее каждый звонок, каждое слово, каждое признание.

Не молчите, дорогие режиссёры и худруки, позвоните актрисе и скажите, что вы никогда не предадите ее

Про родной театр уже не будем, он давно уже не родной.

Но вот про цех, про коллег .

У меня уже давно нет никаких иллюзий, а Лия вот до сих пор верит в цеховую солидарность.

я в цеховую солидарность не верю, но в человеческой порядочности отдельного человека еще не разуверилась.

Пожалуйста, не снимайте спектакли с участием Ахеджаковой и не вырезайте ее сцены! Будьте людьми. Не молчите, дорогие режиссёры и худруки, позвоните актрисе и скажите, что вы никогда не предадите ее. Мб, это будет главным поступком вашей жизни.

Те, кто поддержал Лию Ахеджакову, уже расплачиваются за это: 14 февраля в петербургском театре "Балтийский дом" отменили спектакль с участием Ксении Рапопорт и Алексея Серебрякова за полчаса до начала.

Звезду "Иронии судьбы" Барбару Брыльску, которая предложила Ахеджаковой покинуть Россию, депутат Ольга Занко предложила убрать из фильма, заменив ее с помощью нейросети на актрису Валентину Талызину, которая озвучивала роль Брыльской.

Роман Шмараков

Я, конечно, всячески поддерживаю инициативу по тотальной замене лица Барбары Брыльски на лицо Валентины Талызиной в фильме "Ирония судьбы", потому что, ну, надо же больше ада, а то его чото не хватает в последнее время.

Но. Но! Валентина Талызина уже играет в этом фильме. Это, значит, открывает Талызина дверь, а там Талызина? Смотри, Арина Родионовна, я пришел?.. Это же двойной ван Дамм, товарищи, классическая физика учит нас, что она может даже аннигилировать в этих обстоятельствах. Вам вселенную не жалко? Оливье ведь поставить некуда будет.

Ну ладно, допустим, Валентина Талызина не аннигилировала, обошлось как-то. Но! Вместе с Талызиной к Талызиной, напомню, приходит в гости Ахеджакова, из-за которой весь нынешний сыр-бор загорелся. Это, я считаю, бросает нам вызов. Что мы должны делать? Прежде всего, товарищи, мы не должны останавливаться.

Значит, Ахеджакова прямо в дверях вздрагивает и меняется в лице. Строго говоря, она превращается в Талызину, но две остальные Талызины деликатно делают вид, что ничего не произошло. Значит, три Талызины сидят и культурно отмечают новый год. Могут даже спеть песню "Мне нравится, что вы больны не мной", она тут засверкает новыми смыслами.

Входит Лукашин и понимает, что когда какая-то из Талызин говорила ему "не надо пить", она правильно говорила. Он сразу бросает и... вообще, зачем он здесь? Это ведь кино о типовой застройке? Ну давайте заменим его на Талызину.

Входит Ипполит, лик его ужасен, он весь как Божия гроза. Он хочет кого-нибудь ревновать, но не может. Еще раз пытается и опять не может. Ему становится дурно, и его чувства охотно разделяет зритель. Входит товарищ Саахов с лицом доктора Ливси... короче, дальше сами давайте, что я все за вас делаю

Анатолий Несмиян

Из всех кинематографических шедевров у нас останутся выступления Путина

Хорошо, что депутаты в курсе существования современных технологий. Мозгов это им не прибавляет, правда.

Если культуру запрета распространить на всех нелояльных, то в итоге из всех кинематографических шедевров у нас останутся выступления Путина на согнанных подневольных митингах да "Бандитский Петербург" с деревянным, зато проверенным Певцовым. Хотя, возможно, и там затесалась какая-нибудь вражина.

Против инициатив депутата Занко и преследования Лии Ахеджаковой выступили даже некоторые "патриоты".

Дмитрий Ольшанский

Умный человек или умное государство должны знать меру во всем, в том числе и в своем запретительном пафосе, и в отстаивании "устоев" (что бы это ни значило).

Когда чиновники блокируют деятельность пустейшего Дмитрия Гудкова или ничтожнейшего Аббаса Галлямова, они попадают в цель: аккуратно пропалывают грядку, сокращая вредный пропагандистский мусор в эфире.

Но когда они объявляют иноагентом Земфиру или отменяют спектакли Ахеджаковой, они совершают ошибку сенатора Маккарти, вышедшего в поход против Чарли Чаплина.

Я, ей-Богу, не поклонник Земфиры, да и гражданский пафос Ахеджаковой был смешон еще в прошлом веке.

Земфиру и Ахеджакову победить нельзя

Но Земфиру и Ахеджакову победить нельзя.

Они давно и прочно состоялись в том садике, над которым политика власти не имеет - и, какими бы противными ни были их частные взгляды, их не надо пытаться запрещать. Это бесполезно, это равно тому, чтобы заведомо расписаться в своем будущем поражении. Их следовало бы просто обтечь, обойти, игнорируя все их дежурное либеральное возмущение.

Путь тупого запрета, равнодушного к рангу противника, ведет в никуда, и если мало Маккарти, то поздний Николай Первый не даст соврать.

Все равно все отменят, всех радостно реабилитируют, а нашему брату-патриоту еще придется утомительно объяснять, что он вовсе не за то боролся, чтобы не было фильма Гараж и песенок про небо Лондона и яубьюсоседей. Что он хотел чего-то другого.

Но глупое государство гонит нас только туда, где мы можем упасть.

Кремлевская прачка

Эта идея сродни украинской неадекватности, их рвения переписать историю, снести памятники, уничтожить книги и так далее. Только попробуйте тронуть всеми любимый, ставший народным фильм замечательного режиссера!



В истории России много чего происходило, но даже в постреволюционное время в прошлом веке у руководства страной хватило ума не трогать творения великих творцов искусства. Полагаю, "идейному" депутату заняться больше нечем, поэтому могу посоветовать ей заняться самообразованием.

Однако большинство провластных комментаторов давно и яростно критикуют Ахеджакову за высказывания в поддержку преследуемых в России деятелей оппозиции и против войны в Украине - и не намерены останавливаться.

Сергей Мардан

Лия Меджидовна, а что вы хотели, смеяться дальше? Если для вас блогер Дудь – "умница и делает огромное дело — он разгребает старые завалы лжи", то разгребите свои старые завалы и вспомните, что хорошие деньги вы зарабатывали только при Брежневе и при Путине. И вас это устраивало. А потом Крым стал русским и вы стали поливать грязью обоих. А "в Крым ни ногой".

Может, вам стоит вернуться в родной Днепропетровск и выступать там на украинском языке?

Игорь Лапидус

Есть критика правительство и есть обсирание ( простите) правительства и народа, его культуры, его памяти, его истории. Чем и занималась в последнее время эта актриса. Ф. Тютчев писал: "Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется". Неправда, взрослый, думающий человек должен понимать, что он ответственен за свои слова и поступки. Говоря языком современным, сленговым: "За базар отвечать надо". Если Ахеджакова была бы умным, не истеричным человеком, то понимала бы, что есть черта, за которую переходить нельзя. Будет больно. А в дни военных столкновений открыто поддерживать врага – это обычное предательство, и за него человек должен нести ответственность.

Что меня умиляет в этой ситуации, так то, что актриса обратилась к члену Совета по правам человека при президенте РФ, "чтобы узнать, кто же придумал убрать ее из спектаклей" (с). Помните, в свое время Макаревич, когда ему поставили в вину, что он пел для солдат ВСУ, написал письмо Путину, в котором просил главу государства "прекратить «шабаш», порочащий его имя". Это у них запросто – предавать свою страну, а защиты искать у того, кого они ненавидят лютой, нечеловеческой ненавистью.

Все это снова заставило оппозиционно настроенных комментаторов вспомнить историю Германии конца 30-х годов.

Михаил Иоссель

Все сферы жизни стоят в одной шеренге, причём на коленях

Уволили из театра, основанного во время хрущёвской оттепели, великую Лию Ахеджакову, проработавшую в этом театре почти полвека. А как могли не уволить (в лучшем случае) свободного человека, не согласного молчать в тряпочку, в тоталитарном, фашистском государстве, которое представляет из себя сейчас путинская Россия?

Уволили директора главного национального музея художественного искусства страны, на её место поставили номенклатурную путинскую пешку. И это тоже вполне логично.

И всё же, подспудно, условному здравому смыслу вопреки, не оставляет мысль: какие к чёрту сейчас могут быть театры в России? Какие музеи?

Хотя, конечно, понятно, что должны быть и первые, и вторые. Нужно же людям внутри тоталитарной, фашистской страны ходить куда-то.

Игорь Эйдман

Уравнивание в подлости

Что происходит в России? Гляйхшальтунг, уравнивание. Термин из истории нацистской Германии, когда все сферы жизни общества были уравнены в рабстве и подлости. В результате политика, юстиция, бизнес, культура, образование, наука, пресса, литература, театр встали, как преданные фюреру дисциплинированные солдаты, в один ровный, послушный командам строй.

Если в нацистской Германии гляйхшальтунг напоминал построение солдат, то в путинской России он похож на концлагерное построение заключённых. Все сферы жизни стоят в одной шеренге, причём на коленях, а охранники с плётками прохаживаются вдоль ряда склонённых голов.

Академия наук уничтожена как независимый влиятельный институт. Академики унижены, их статус теперь едва ли выше официантов в столовой администрации президента. В их доме хозяйничает путинский холуй.

Бизнесмены полностью зависимы от власти и чекистов, каждого из них в любой момент могут обокрасть и посадить. В связи с войной поборы растут, власть требует всё большую дань, нерадивые могут быть обвинены в недостаточно патриотизме и уничтожены.

Скоро на всех сценах страны - новая драма Прилепина: "Путин и печник"

Школе предназначена роль фабрики для приготовления будущего послушного пушечного мяса. Учителя теперь - подручные не только в фальсификации выборов, но и в пропаганде войны. Университеты стоят на вытяжку и на любое безумное требование власти отвечают: "Яволь, майн Фюрер!".

Практически всё талантливое, яркое в культуре и на эстраде под запретом или полузапретом. Оригинальные творцы, в основном, уехали, остались штампованные попсовики, готовые за деньги обслужить хоть хозяина, хоть кучера, хоть его кобылу.

Вот и до театра добрались, выгоняют оттуда, при практически полном молчании коллег, последних из тех, кто не захотел шагать строем по команде безумного подполковника: Назарова, Ахеджакову, Филиппенко. В театре тоже Гляйхшальтунг. Скоро на всех сценах страны - новая драма Прилепина: "Путин и печник".