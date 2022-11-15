Суд в Санкт-Петербурге признал виновным по уголовному делу в оскорблении чувств верующих и приговорил к штрафу местного жителя Андрея Кудрова. Он сфотографировался со спущенными штанами и голыми ягодицами на фоне православного Собора Воскресения Христова в центре города (храма Спаса на Крови).

Кудров выложил фото в соцсети в прошлом году, тогда ему было 17 лет, передаёт Север.Реалии. На снимке также был его 15-летний друг, тоже со спущенными штанами. Из материалов дела следует, что заявление в полицию написал местный православный активист Тимур Булатов.

Обвиняемый признал вину, его дело рассматривали в особом порядке. Второй подросток с фото не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.