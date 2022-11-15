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Петербуржца оштрафовали на 80 тыс рублей за фото со спущенными штанами у храма

Собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге (храм Спаса на Крови).

Суд в Санкт-Петербурге признал виновным по уголовному делу в оскорблении чувств верующих и приговорил к штрафу местного жителя Андрея Кудрова. Он сфотографировался со спущенными штанами и голыми ягодицами на фоне православного Собора Воскресения Христова в центре города (храма Спаса на Крови).

Кудров выложил фото в соцсети в прошлом году, тогда ему было 17 лет, передаёт Север.Реалии. На снимке также был его 15-летний друг, тоже со спущенными штанами. Из материалов дела следует, что заявление в полицию написал местный православный активист Тимур Булатов.

Обвиняемый признал вину, его дело рассматривали в особом порядке. Второй подросток с фото не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

  • В марте суд в Петербурге приговорил к 180 часам обязательных работ модель Ирину Волкову за оскорбление чувств верующих. Поводом для возбуждение дела стала фотография со спины с голыми ягодицами на фоне Исаакиевского собора. Собор не принадлежит РПЦ, в здании расположен музей.

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