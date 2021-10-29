Блогера и модель осудили на 10 месяцев колонии за фото на фоне храма

Суд в Москве приговорил блогера из Таджикистана Руслана Бобиева (настоящее имя Руслани Талабджон) и модель Анастасию Чистову к 10 месяцам колонии за фотографию с имитацией орального секса на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" (проект внесён в реестр "СМИ-иноагентов").

Бобиева и Чистову признали виновными в оскорблении чувств верующих. Им назначили наказание, которое ранее запрашивала сторона обвинения.

В конце сентября Бобиев выложил в своём инстаграме фотографию с Чистовой, на которой она в куртке с надписью "полиция" стояла перед ним на коленях и имитировала оральный секс. В кадр попал православный собор Покрова Пресвятой Богородицы, более известный как храм Василия Блаженного.

Изначально участников фотосессии арестовали на десять суток каждого за неповиновение полиции. Кроме того, Бобиева, гражданина Таджикистана, постановили выдворить из России. Однако позже Следственный комитет возбудил против блогера и модели уголовное дело.

30 сентября МВД распространило видеозапись, где Бобиев извиняется за фотографию. "Я фоткался возле храма, я извиняюсь, я искренне извиняюсь, я никогда больше так не буду, клянусь", – сказал блогер на записи.