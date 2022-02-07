Петиция Яшина за отставку Кадырова собрала десятки тысяч подписей

Петиция за отставку главы Чечни Рамзана Кадырова, размещённая утром в понедельник на сайте Change.org оппозиционным политиком Ильёй Яшиным, за несколько часов набрала более 25 тысяч подписей.

Поводом для петиции стали недавние угрозы Кадырова в адрес его оппонентов из семьи Янгулбаевых, а также журналистов и правозащитников. Яшин, однако, указывает на результаты деятельности Кадырова во главе Чечни в целом. Как сказано в петиции, он "превратил регион в обособленное государство внутри РФ. В Чечне действуют свои порядки, а российские законы по сути не работают".

Также, как говорится в петиции, "Кадыров, его ближайшее окружение, местные чиновники допускают публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей. В своей риторике они апеллируют к понятию «кровной мести» и обещают отрезать головы своим оппонентам". Здесь имеются в виду недавние высказывния соратника Кадырова, депутата Госдумы Адама Делимханова, по адресу Янгулбаевых.

"Мы требуем от президента России подписать указ об увольнении его с поста главы Чеченской республики" - говорится в документе.

Яшин также опубликовал видео с публичным обращением к Кадырову. "Привет, Рамзан, я Илья Яшин — друг Бориса Немцова, которого твои подчиненные убили 7 лет назад" - такими словами начинается обращение.

Кадыров на петицию и обращение Яшина пока не отреагировал. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос о петиции ответил, что в Кремле её не воспринимают всерьёз, поскольку на Change.org, по его словам, "обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами".