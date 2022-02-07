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Петиция Яшина за отставку Кадырова собрала десятки тысяч подписей

Илья Яшин

Петиция за отставку главы Чечни Рамзана Кадырова, размещённая утром в понедельник на сайте Change.org оппозиционным политиком Ильёй Яшиным, за несколько часов набрала более 25 тысяч подписей.

Поводом для петиции стали недавние угрозы Кадырова в адрес его оппонентов из семьи Янгулбаевых, а также журналистов и правозащитников. Яшин, однако, указывает на результаты деятельности Кадырова во главе Чечни в целом. Как сказано в петиции, он "превратил регион в обособленное государство внутри РФ. В Чечне действуют свои порядки, а российские законы по сути не работают".

Также, как говорится в петиции, "Кадыров, его ближайшее окружение, местные чиновники допускают публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей. В своей риторике они апеллируют к понятию «кровной мести» и обещают отрезать головы своим оппонентам". Здесь имеются в виду недавние высказывния соратника Кадырова, депутата Госдумы Адама Делимханова, по адресу Янгулбаевых.

"Мы требуем от президента России подписать указ об увольнении его с поста главы Чеченской республики" - говорится в документе.

Яшин также опубликовал видео с публичным обращением к Кадырову. "Привет, Рамзан, я Илья Яшин — друг Бориса Немцова, которого твои подчиненные убили 7 лет назад" - такими словами начинается обращение.

Кадыров на петицию и обращение Яшина пока не отреагировал. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос о петиции ответил, что в Кремле её не воспринимают всерьёз, поскольку на Change.org, по его словам, "обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами".

  • Кадыров известен множеством заявлений с угрозами в адрес тех или иных деятелей - от украинских политиков и французских карикатуристов до российских оппозиционеров. В последнее время внимание привлекли его слова о семье Янгулбаевых, представителей которых он сравнил с террористами и заявил, что они должны быть или арестованы, или уничтожены. В Чечне началась кампания ненависти по отношению к Янгулбаевым, которых власти республики обвиняют в причастности к деятельности оппозиционного телеграм-канала.
  • Илья Яшин - российский оппозиционер, в прошлом году он ушёл в отставку с поста главы Красносельского муниципалитета Москвы. По многим вопросам он сотрудничал с командой Алексея Навального, однако не был её прямым участником. В отличие от многих соратников Навального, он не уехал из России.
  • Борис Немцов был убит в Москве в феврале 2015 года. За убийство были осуждены уроженцы Чечни, в том числе бывшие офицеры силовых структур республики. Заказчики преступления не установлены.

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