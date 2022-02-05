Абубакар Янгулбаев обратился к Бастрыкину с заявлением на Кадырова

Правозащитник Абубакар Янгулбаев обратился к главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить выступления главы Чечни Рамзана Кадырова. Он просит возбудить против него и его приближённых уголовные дела по фактам угрозы убийством, возбуждении ненависти и вражды и подстрекательства к убийству. Текст выложен в телегам-канале Янгулбаева.
В тексте говорится, что ряд чеченских чиновников во главе с Кадыровым угрожают Янгулбаеву с использованием должностных полномочий. Кроме Кадырова правозащитник просит проверить выступления председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, вице-премьеров Чечни Абузайла Висмурадова и Ису Тумхаджиева, главу чеченского МСЧ Алихана Цакаева, начальника грозненского МВД и других чиновников, всего — 9 человек.
В их выступлениях Янгулбаев, работающий юристом в "Комитете против пыток" усмотрел нарушение пяти статей уголовного кодекса. Для объективного и тщательного расследования он просит привлечь юристов.
Ранее с аналогичным обращением выступил "Комитет против пыток", оно было отправлено и в Генеральную прокуратуру. Председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев попросил у главы Следственного комитета забрать дело обвинённой в нападении на полицейского матери Янгулбаева, Заремы Мусаевой, из Чечни в центральный аппарат ведомства. Следственный комитет на заявления пока что не реагировал.
"Комитет против пыток" признан властями России так называемым иностранным агентом.
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