Петра Верзилова заочно приговорили к 8 годам и 4 месяцам колонии

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил участника Pussy Riot и бывшего издателя "Медиазоны" Петра Верзилова к 8 годам и четырем месяцам колонии общего режима по делу о "фейках" про российскую армию. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно новости".

Суд также запретил Верзилову администрировать страницы в интернете в течение трех лет и 10 месяцев.

Поводом для возбуждения дела стали публикации в соцсетях с рассказом об убийствах в Буче. В ноябре 2023 года по этому же обвинению Верзилова приговорили к восьми с половиной годам колонии, однако Мосгорсуд отправил дело на пересмотр из-за процессуальных нарушений.

Вскоре после этого, в марте, стало известно, что против Верзилова возбуждено уголовное дело о госизмене. В рамках этого дела в России прошли массовые обыски у художников и активистов.