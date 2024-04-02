Петра Верзилова заочно приговорили к 8 годам и 4 месяцам колонии

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил участника Pussy Riot и бывшего издателя "Медиазоны" Петра Верзилова к 8 годам и четырем месяцам колонии общего режима по делу о "фейках" про российскую армию. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно новости".
Суд также запретил Верзилову администрировать страницы в интернете в течение трех лет и 10 месяцев.
Поводом для возбуждения дела стали публикации в соцсетях с рассказом об убийствах в Буче. В ноябре 2023 года по этому же обвинению Верзилова приговорили к восьми с половиной годам колонии, однако Мосгорсуд отправил дело на пересмотр из-за процессуальных нарушений.
Вскоре после этого, в марте, стало известно, что против Верзилова возбуждено уголовное дело о госизмене. В рамках этого дела в России прошли массовые обыски у художников и активистов.
- Верзилов — гражданин России и Канады, он уехал из Москвы в 2020 году. В октябре он рассказал в интервью, что как минимум с 2022 года служит в украинской армии. После выхода интервью он покинул пост издателя "Медизоны". Кроме уголовного дела о Буче против него возбуждено в России дело о неуведомлении о втором гражданстве. Кроме того, он внесён в список так называемых иностранных агентов.
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