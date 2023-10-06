Пётр Верзилов после интервью Дудю покинул пост издателя "Медиазоны"

Оппозиционер Пётр Верзилов ушёл с поста издателя сайта "Медиазона", рассказывающего о войне в Украине и политических репрессиях в России. Такое решение он принял после того, как накануне вышло его интервью журналисту Юрию Дудю. В нём Верзилов, в частности, рассказал, что воюет в Украине в рядах ВСУ.

После публикации интервью Верзилов заявил, что сложит с себя полномочия "Медиазоны", чтобы не давать повода "ставить под сомнение неангажированность и независимость издания". Он уточнил, что останется для издания "отцом-основателем" наряду с "матерями-основательницами".