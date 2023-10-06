Пётр Верзилов после интервью Дудю покинул пост издателя "Медиазоны"

Оппозиционер Пётр Верзилов ушёл с поста издателя сайта "Медиазона", рассказывающего о войне в Украине и политических репрессиях в России. Такое решение он принял после того, как накануне вышло его интервью журналисту Юрию Дудю. В нём Верзилов, в частности, рассказал, что воюет в Украине в рядах ВСУ.
После публикации интервью Верзилов заявил, что сложит с себя полномочия "Медиазоны", чтобы не давать повода "ставить под сомнение неангажированность и независимость издания". Он уточнил, что останется для издания "отцом-основателем" наряду с "матерями-основательницами".
- Издание "Медиазона" было основано в 2014 году участницами группы Pussy Riot Марией Алёхиной и Надеждой Толоконниковой вместе с Петром Верзиловым. Оно является одним из значимых независимых медиаресурсов на русском языке. В декабре 2021 года Минюст внёс "Медиазону" в реестр "СМИ-иноагентов".
- Пётр Верзилов также признан Минюстом "иностранным агентом". В марте 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал его по статье о распространении так называемых "фейков" о российской армии.
- Журналист Юрий Дудь, взявший интервью у Верзилова, тоже "иноагент".
Форум