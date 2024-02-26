Певчих: Навального убили, чтобы сорвать его обмен на Красикова

Глава Международного Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих утверждает, что Алексей Навальный был убит в колонии, чтобы предотвратить его обмен на предполагаемого сотрудника российских спецслужб Вадима Красикова, отбывающего наказание за убийство в Берлине.

По её словам, вечером 15 февраля она получила подтверждение о том, что переговоры об обмене находятся на финальной стадии. На следующий день было объявлено о смерти Навального.

Как заявила Певчих, после начала войны в Украине соратники Навального при помощи расследователя Христо Грозева начали работать над возможностью обмена его и других политзаключённых - в частности на российских шпионов. По словам соратницы Навального, несмотря на отказ многих зарубежных чиновников помочь в реализации этого плана, благодаря помощи некоторых людей, которых она не назвала, он всё же был близок к воплощению. По словам Певчих, идею обменять Навального на Красикова донёс до президента Владимира Путина бизнесмен Роман Абрамович. Как утверждает глава Международного ФБК, Путину чётко дали понять, что единственный способ получить Красикова - это обменять его на Навального, но Путин интерпретировал это иначе - если страны Запада "принципиально готовы" менять Красикова, то они обменяют его и на кого-то другого, а Навального нужно "убрать". Певчих признаёт, что это нелогично, но считает, что Путин "помешался" и принял нерациональное решение.

Прямых доказательств своих утверждений Певчих не приводит. Она ссылается на то, что The Wall Street Journal ранее упоминала Навального в контексте возможного обмена на Красикова, а Путин говорил об осуждённом за убийство бывшего чеченского полевого командира Красикове (не упоминая его фамилии) как о человеке, которого можно обменять на осуждённых в России американцев (о Навальном он не говорил).

По словам Певчих, Красикова должны были обменять, помимо Навального, на двух американских граждан (по именам она их не назвала, вероятно, речь идёт об Эване Гершковиче и Поле Уилане). Она не сказала, должен ли был вместе с Красиковым быть передан России ещё кто-то или нет.

Реакции Кремля на утверждения Певчих пока нет.

Вдова Навального Юлия ранее говорила, что его соратники точно знают, почему он был убит именно 16 февраля, и вскоре об этом сообщат. Смерть Навального в колонии соратники Навального последовательно называют убийством и обвиняют в ней Владимира Путина.

Власти объявили о смерти Навального в колонии в Ямало-Ненецком округе 16 февраля. Точные причины смерти не называются, в медицинском заключении сказано о естественных причинах. Во ФСИН заявили, что заключённому внезапно стало плохо, и его не смогли реанимировать. Государственный телеканал RT выступил с утверждением, что причиной смерти стала тромбоэмболия, о том же заявил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов - это вызвало резкую реакцию Марии Певчих, обвинившей его во лжи.

Тело Навального несколько дней не отдавали его матери Людмиле Навальной, что породило предположения, что власти пытаются скрыть причину смерти. 24 февраля стало известно, что тело выдали матери политика. Пока не известно, когда и где состоятся похороны.