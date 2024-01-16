Певицу Мерием Герасименко "эвакуировали" из Беларуси

Исполнившая на уличном концерте в Минске в 2022 году песню украинской группы "Океан Ельзи" белорусская певица Мерием Герасименко уехала из Беларуси, где её осудили на три года так называемой "домашней химии" - ограничения свободы. Как написал в фейсбуке глава фонда BYSOL Андрей Стрижак, певица была "эвакуирована" из страны.

Комментируя выезд Герасименко из Беларуси, Стрижак отметил, что это была "длительная по времени, интересная и непростая операция". Детали её оппозиционер раскрывать не стал, подчеркнув, что он рад, что она прошла успешно. Свой пост Стрижак сопроводил фото, из которого становится понятно, что певица покинула Беларусь на самолёте.

Сама Герасименко в своем инстаграме поблагодарила фонд BYSOL за помощь в выезде. "Если бы у меня спросили: "Что для тебя счастье?" Я бы с уверенностью сказала: свобода! Свобода передвижения, свобода мыслей, свобода заниматься тем, что любишь и чем горишь. Свобода – это самое главное для меня", – написала певица.

Помимо Герасименко, из Беларуси 16 января уехал и владелец бара "Банки-Бутылки", где она исполнила песню, Андрей Жук вместе с супругой, сообщило "Еврорадио". Его ранее тоже приговорили к ограничению свободы.

Мерием Герасименко в январе 2023 года признали виновной в "активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок". Уголовное дело в отношении певицы вобудили в начале октября 2022 года. Как отмечает Белорусская служба Радио Свобода, власти Беларуси сочли выступление Герасименко антивоенным демаршем. Официальный Минск поддерживает Россию, хотя прямо и не участвует в войне в Украине. До вынесения приговора певицу держали в СИЗО.

3 августа на террасе минского бара "Банки-бутылки" проходил концерт, во время которого певица исполнила песню "Обійми" украинской группы "Океан Ельзи". Это был не первый такой концерт, указывало Zerkalo.io, однако в этот раз на него обратили внимание провластные блогеры, а затем и сотрудники правоохранительных органов. Герасименко сначала назначили административный арест. Провластный телеграм-канал "Сводки Центра" опубликовал "покаянное" видео с ней. Затем стало известно об уголовном деле.

Мерием Герасименко 29 лет. Она является солисткой Meriem Band, принимала участие в шоу "Голос" в Украине и России, сообщает "Настоящее Время".