В Беларуси признали экстремистскими сайт и соцсети "Настоящего времени"

В Беларуси объявили экстремистскими сайт и соцсети "Настоящего Времени". Соответствующее решение принял суд Железнодорожного района Витебска 5 января, сообщает в четверг телеканал со ссылкой на сайт Минфинформа.

Экстремистскими объявлены проекты "Настоящее Время", "Настоящее Время. Азия", "Настоящее Время. Док", "Настоящее Время. Беларусь", "Настоящее Время. Сюжеты", "Настоящее Время. Балтия".

"Настоящее Время" – телеканал, созданный корпорацией Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) при участии "Голоса Америки" и финансируемый с помощью грантов Конгресса США через Агентство по глобальным медиа (USAGM).

Миссия "Настоящего Времени" заключается в продвижении демократических ценностей и институтов, а также прав человека. Телеканал вещает на русском языке 24 часа в сутки в России, Украине, странах Центральной Азии и Восточной Европы, а также в других регионах.