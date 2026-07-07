Певицу Монеточку заочно приговорили к одному году колонии

Мировой судья в Москве заочно приговорил певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову) к одному году колонии по делу об отсутствии маркировки "иностранного агента". Об этом сообщает "Медиазона".

Ранее во вторник стало известно, что гособвинение запросило для певицы 1 год и 10 месяцев лишения свободы по делу об уклонении от исполнения обязанностей "иноагента". Поводом стало отсутствие соответствующей маркировки в публикациях на странице певицы в инстаграме с 16 по 24 мая 2024 года.

Прокурор на слушаниях заявила, что Елизавета Гырдымова испытывала неприязнь к деятельности президента и российской армии и не согласна с основными направлениями внешней и внутренней политики России, а также призывала прекращать уничтожать РФ и Украину.

Монеточку признали "иностранным агентом" в январе 2023 года. Позже Басманный суд дважды штрафовал её на 30 тысяч рублей за посты без маркировки. В начале сентября 2025 года против Монеточки возбудили уголовное дело, а в октябре объявили в розыск, отмечает Настоящее время.

Монеточка покинула Россию после начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину. Она открыто выступает против войны и дала несколько благотворительных концертов в поддержку украинских беженцев. В 2024 году группа преподавателей норвежского университета OsloMet выдвинула кандидатуры российских музыкантов Монеточки и Noize MC (Иван Алексеев) на Нобелевскую премию мира.

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