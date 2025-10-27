Басманный районный суд Москвы заочно арестовал певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову) по делу об уклонении от исполнения обязанностей "иностранного агента". Об этом сообщает прокуратура Москвы.

По данным ведомства, в течение года артистку дважды привлекали к административной ответственности за "нарушение порядка деятельности иностранного агента". Несмотря на это, она продолжала публиковать материалы без обязательной маркировки, заявили в прокуратуре.

Уголовное дело в отношении Монеточки возбудили в начале сентября, а в октябре внесли в базу розыска МВД.

Минюст России признал певицу "иноагентом" в январе 2023 года. Позже Басманный суд дважды оштрафовал её — в июне и августе — на 30 тысяч рублей за посты без маркировки.

Певица уехала из России после начала российского нападения не Украину в 2022 году. Монеточка публикует свои посты в соцсетях без обязательной для "иноагента" маркировки. В её видеоклипах тоже не указывается, что она "иноагент".