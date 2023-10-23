Певца Мамута Усеинова насильно отправили в войсковую часть

Финалиста шоу "Перепой звезду" Мамута Усеинова насильно отправили в войсковую часть после того, как его задержал ОМОН во время облавы в мечети в Котельниках Московской области. Об этом сообщает телеграм-канал Astra со ссылкой на представителей певца.

Усеинов находится в войсковой части 19612 в Наро-Фоминске. По словам собеседника телеграм-канала, у певца отобрали телефон.

Ранее Усеинов сообщил, что после пятничной молитвы на выходе из мечети его и ещё нескольких прихожах забрал ОМОН и отвёз в военкомат. Там задержанных заставляли подписать контракт с российской армией. Усеинов записал несколько видео, в одном из которых заявил, что отказывается что-либо подписывать. По словам певца, ему и другим отказникам пригрозили "общением со Следственным комитетом".

"Вечером нам объявили, что все должны подписать контракт на год – либо тюрьма. Утром 21 октября на построении я услышал, что мы все будем отправлены на СВО", – утверждает Усеинов.

Усеинов получил российский паспорт в 2014 году в аннексированном Крыму. По словам певца, он не служил по состоянию здоровья. Ему 26 лет, то есть по возрасту он подпадает под призыв.

Сейчас в России идёт осенний призыв на срочную службу в армию. Власти утверждают, что срочники не будут отправляться в зону так называемой "СВО", то есть на войну в Украине. При этом власти активно занимаются вербовкой военнослужащих-контрактников.