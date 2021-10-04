Пхеньян ответил на звонок из Сеула после двух месяцев молчания

Сеул и Пхеньян в ночь на понедельник возобновили связь, отключенную около двух месяцев назад из-за протеста КНДР против ежегодных совместных военных учений Южной Кореи и США. Пхеньян ответил на звонок из Сеула, официальные лица обеих стран провели первый телефонный разговор, сообщило министерство объединения Южной Кореи. Этот шаг повышает надежды на возобновление межкорейского диалога, который зашел в тупик на фоне затянувшихся переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова, отмечает южнокорейское агентство Yonhap .

Северокорейское информационное агентство ЦТАК передает, что лидер КНДР Ким Чен Ын на минувшей неделе "выразил намерение восстановить прерванные линии связи между Севером и Югом" в рамках усилий установить "прочный мир" на Корейском полуострове.

В сентябре КНДР провела серию ракетных испытаний, которые стали поводом для экстренного созыва Совета Безопасности ООН.

Режим Северной Кореи находится под международными санкциями за разработку ядерного и ракетного оружия и нарушения прав человека. Резолюция Совета Безопасности ООН запрещает стране проводить ракетные испытания.

В конце июля оба корейских государства объявили о восстановлении каналов связи, которые были прерваны на год. Однако менее чем через две недели Пхеньян перестал отвечать на звонки Сеула, протестуя против совместных военных учений Южной Кореи и США.