Северная Корея заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Власти КНДР заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Сообщение об этом появилось на сайте Центрального телеграфного агентства страны. Утверждается, что первый испытательный полёт состоялся утром 28 сентября.

В этот день комитет начальников штабов Южной Кореи сообщал о пуске КНДР как минимум одной ракеты в сторону Японского моря. Сообщалось, что она преодолела расстояние менее 200 километров, достигнув высоты полёта около 30 километров. Японское агентство "Киодо Цусин" сообщало со ссылкой на правительство страны, что ракета, по всей видимости, принадлежит к классу малых тактических.

Корейские ракеты семейства "Хвасон" оснащены жидкостными двигателями. В сообщении ЦТАК сказано, что разработка гиперзвуковой ракеты — одна из первоочередных задач отрасли стратегического оружия в Корее. Предполагается, что "Хвасон-8" должна иметь возможность нести ядерную боеголовку. Остаётся неясным, есть ли у КНДР на вооружении ядерные боезаряды, достаточно миниатюрные, чтобы устанавливать их на ракеты.

Не существует также независимых подтверждений того, что "Хвасон-8" может достигать гиперзвуковой скорости — пяти скоростей звука. Разработка таких ракет считается передним краем ракетной науки. Они состоят на вооружении в России и Китае, и испытываются в Соединённых штатах.

Режим Северной Кореи находится под международными санкциями за разработку ядерного и ракетного оружия и нарушения прав человека. резолюция Совета безопасности ООН запрещает стране проводить ракетные испытания.

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