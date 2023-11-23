Пхеньян возобновит военные меры, остановленные соглашением с Сеулом

Северная Корея заявила, что немедленно возобновит все военные меры, приостановленные в рамках соглашения с Южной Кореей о снижении военной напряженности . Об этом сообщило агентство "Ренхап".
" Мы откажемся от мер, принятых для снижения напряженности в военной сфере на суше, на море и в воздухе и разместим в регионе вдоль линии военного разграничения более мощные вооруженные силы и военную технику нового типа", – говорится в заявлении Минобороны КНДР.
- Накануне Южная Корея частично приостановила действие межкорейского соглашения 2018 года о снижении военной напряженности в ответ на произведенный ранее КНДР запуск военного спутника.
- Ранее Северная Корея заявила об успешном запуске ракеты-носителя с разведывательным спутником. В Пхеньяне также заявляли, что собираются скоро запустить ещё несколько спутников-шпионов.
- Соглашение, подписанное в 2018 году между двумя Кореями, предусматривает создание буферных зон вдоль сухопутных и морских границ, а также создание бесполётных зон вдоль границы. Договоренность должна была обеспечивать предотвращение случайных столкновений.
- Приостановка действия соглашения позволит Сеулу немедленно восстановить разведывательные операции в районе военной демаркационной линии, также известной как демилитаризованная зона .
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