Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Пхеньян возобновит военные меры, остановленные соглашением с Сеулом

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракет (архивное фото)
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракет (архивное фото)

Северная Корея заявила, что немедленно возобновит все военные меры, приостановленные в рамках соглашения с Южной Кореей о снижении военной напряженности . Об этом сообщило агентство "Ренхап".

" Мы откажемся от мер, принятых для снижения напряженности в военной сфере на суше, на море и в воздухе и разместим в регионе вдоль линии военного разграничения более мощные вооруженные силы и военную технику нового типа", – говорится в заявлении Минобороны КНДР.

  • Накануне Южная Корея частично приостановила действие межкорейского соглашения 2018 года о снижении военной напряженности в ответ на произведенный ранее КНДР запуск военного спутника.
  • Ранее Северная Корея заявила об успешном запуске ракеты-носителя с разведывательным спутником. В Пхеньяне также заявляли, что собираются скоро запустить ещё несколько спутников-шпионов.
  • Соглашение, подписанное в 2018 году между двумя Кореями, предусматривает создание буферных зон вдоль сухопутных и морских границ, а также создание бесполётных зон вдоль границы. Договоренность должна была обеспечивать предотвращение случайных столкновений.
  • Приостановка действия соглашения позволит Сеулу немедленно восстановить разведывательные операции в районе военной демаркационной линии, также известной как демилитаризованная зона .

Форум

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG