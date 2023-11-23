Пхеньян возобновит военные меры, остановленные соглашением с Сеулом

Северная Корея заявила, что немедленно возобновит все военные меры, приостановленные в рамках соглашения с Южной Кореей о снижении военной напряженности . Об этом сообщило агентство "Ренхап".

" Мы откажемся от мер, принятых для снижения напряженности в военной сфере на суше, на море и в воздухе и разместим в регионе вдоль линии военного разграничения более мощные вооруженные силы и военную технику нового типа", – говорится в заявлении Минобороны КНДР.