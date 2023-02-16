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Южная Корея впервые за шесть лет официально назвала КНДР "врагом"

Видео запуска ракеты КНДР – одно из многих в 2022 году – транслируется в Южной Корее

Южная Корея назвала Северную Корею "врагом" в своей программе обороны на следующие два года. Это произошло впервые за шесть лет на фоне обострения отношений между двумя странами.

"Северная Корея не отказывается от своих ядерных бомб и представляет для нас постоянную военную угрозу, поэтому правительство и армия Северной Кореи... является нашим врагом", – говорится в новой оборонной программе Южной Кореи.

В документе говорится, что ядерная программа и провокации КНДР "серьёзно угрожают безопасности" Южной Кореи. Также в нём отмечается, что КНДР приняла закон, который разрешает ей превентивное применение ядерного оружия по широкому списку причин. Кроме того, подчёркивается в документе, северокорейский лидер Ким Чен Ын в декабре назвал Южную Корею "несомненным врагом".

Согласно программе обороны Южной Кореи, среди основных целей её оборонной политики в следующие два года – подготовка к угрозам и потенциальному вторжению Северной Кореи, сдерживание войны на Корейском полуострове и содействие мирному объединению Кореи в будущем.

На протяжении последних шести лет в оборонных документах Южной Кореи говорилось, что страна "считает врагом любую силу, которая угрожает её суверенитету, территории, народу и имуществу". КНДР при этом не упоминалась.

В 2022 году Северная Корея провела беспрецедентное количество ракетных испытаний, включая имитацию ядерного удара по Южной Корее. В ответ на это правительство Южной Кореи развивает сотрудничество с США и Японией в области безопасности и наращивает собственный военный потенциал.

В КНДР запуски ракет называли "самообороной" в ответ на "военную угрозу" США.

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