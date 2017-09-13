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Отдых в Крыму. Поселок Николаевка

Надежды на "бархатный сезон" в Крыму не оправдались. На пляжах пусто, а туристов на 20 процентов меньше по сравнению с прошлым годом.
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Причина снижения турпотока - открытие для россиян турецких курортов
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Причина снижения турпотока - открытие для россиян турецких курортов

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