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Время Свободы 13 сентября: Все равно мы пить не бросим!
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Отдых в Крыму. Поселок Николаевка
1 часа(-ов) назад
Надежды на "бархатный сезон" в Крыму не оправдались. На пляжах пусто, а туристов на 20 процентов меньше по сравнению с прошлым годом.
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Причина снижения турпотока - открытие для россиян турецких курортов
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Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.